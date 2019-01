10 cosas que Google y Facebook saben de ti aunque nunca se lo hayas dicho

Tu personalidad

Cuando alguien nos dice que debemos definirnos, no siempre conseguimos acertar con nuestras palabras. Porque no es tan sencillo como pudiéramos imaginar. El decir rasgos de nuestra personalidad no siempre nos sale como esperamos. Pero no debemos preocuparnos lo más mínimo.

Porque si nosotros no sabemos o no queremos, Google y Facebook ya se encargan de este tipo de trabajo. Todo ello es debido a los sitios o páginas que sigues o buscas dentro de ellas, así como ciertas imágenes que subes y esa información que sueles poner en tu perfil.