¿Te gustaría formarte como trader online pero no puedes acudir a los seminarios que se imparten por lejanía geográfica o por ser demasiado caros? Pues deberías saber que, como ocurre en gran cantidad de áreas del conocimiento, en la actualidad es posible una formación más o menos autodidacta en el trading desde nuestro ordenador y sin movernos de casa, como demuestran los testimonios de cursos online en Forex -aunque la formación no se limita al trading de Forex, ya que muchas de las pautas que aprenderemos nos servirán para invertir en trading de criptomonedas, acciones o materias primas- gracias a los cuales podremos ahorrar algo de tiempo en nuestra formación aprendiendo de las experiencias de quienes nos han precedido.

¿Qué es el Forex?

En pocas palabras el Forex es el mercado de intercambio de divisas, mercado al que acuden diariamente una gran cantidad de usuarios, tanto personas físicas como jurídicas, del sector privado o público, con el fin de cambiar unas divisas nacionales por otras. ¿Para qué sirve cambiar divisas? El Forex tiene multitud de usos, para un importador que no comparta divisa con el exportador será la forma de obtener divisas con las cuales pagar el producto/servicio que desea adquirir, un estado puede acudir al Forex como medio de obtener divisas con las que crear una reserva de valor -todos los países mantienen una reserva en divisas fuertes, oro etc. y algunos incluso compran y guardan participaciones en grandes empresas mediante los llamados fondos soberanos– y un inversor particular puede acudir al Forex para crear su propia reserva particular, a modo de inversión o como método de ahorro. Por supuesto para que unos compren otros tienen que vender, y al igual que cualquiera puede ser comprador, cualquiera puede ser vendedor.

El Forex también cuenta con su versión en el trading de CFDs -de eso va este artículo, del trading de Forex- en el cual no compramos ni vendemos nada, sino que abrimos operaciones intentando prever la dirección que seguirá la cotización del par de divisas en el que estemos interesados, en corto si creemos que la moneda principal bajará y en largo si creemos que subirá. Como podemos ver, para abrir una operación de trading es necesario un conocimiento del mercado del Forex similar, o incluso mayor ya que implica dominar la operativa con apalancamiento, al que debe tener un inversor tradicional.

Empezando en el mundo del trading online

Una vez conocemos en qué consiste el Forex y el trading de Forex lo segundo que debemos hacer es elegir la plataforma de un bróker online de nuestra confianza, para lo cual nos será de utilidad alguna review del mejor bróker online que podemos encontrar en multitud de blogs del mundillo del trading.

¿Qué podemos buscar en un buen bróker? Pues comisiones competitivas -es de donde el bróker obtiene su beneficio-, cumplimiento de las regulaciones que las autoridades competentes hayan establecido en nuestro país, que nos proteja frente a saldos negativos puede ser importante para muchos -dado que al realizar trading operamos apalancados, y esto es financiar la mayor parte de una gran operación de trading a través del endeudamiento, para acceder a una exposición a los mercados a la que el capital del trader por sí solo no puede llegar, la posibilidad de sufrir pérdidas grandes y rápidas es un riesgo que debemos tener siempre presente, y si nuestro bróker no nos protege frente a saldos negativos podríamos llegar a incurrir en deudas-, que tenga una app que cuente con los mismos instrumentos que la versión web de la plataforma y por último que cuente con material didáctico de calidad, ya que a pesar de que la forma de operar puede parecerse bastante entre una plataforma y otra, siempre será mejor aplicar lo que hemos aprendido en la plataforma del creador del contenido -al habernos formado en su plataforma estaremos más familiarizados con ella-. Por supuesto para ir adquiriendo conocimientos más profundos y cogiendo soltura en el manejo de nuestra cuenta sería buena idea explorar el contenido formativo de traders de probada experiencia más allá de nuestro bróker de referencia.

Queremos volver al punto de la app, ya que -a pesar de que actualmente muchos tenemos restricciones en el movimiento por culpa del COVID-19- muchas veces deberemos operar fuera de casa desde nuestro Smartphone si no queremos perdernos ninguna buena oportunidad, y para ello la app del bróker debe ser cómoda y totalmente funcional sea cual sea nuestro sistema operativo, no vayamos a encontrarnos que solo cuenta con versión Android teniendo nosotros un iPhone o viceversa.