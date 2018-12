10 síntomas de que padeces anemia y no lo sabes

En ocasiones, podemos tener algún tipo de enfermedad como la anemia y no ser conscientes de ella. Esto es porque no solemos atender a las señales que nos deja el cuerpo. Ellas son bastante sabias y si nos ponemos a estudiarlas, veremos cómo pronto nos daremos cuenta de que algo no va bien del todo.

Los síntomas de la anemia pueden ser muy variados. Por eso, no debemos alarmarnos si tenemos alguno de ellos, porque también puede ser algo puntual y no derivarnos a ningún tipo de enfermedad. Tan solo te contamos los que se dan en mayor medida y son más indicativos de ello.