El adiós a Terelu ha creado un gran revuelo en Sálvame. Tanto, que tras su marcha, se abrió un debate en contra y a favor de si la decisión de la hija de María Teresa Campos había sido acertada. Belén Esteban desde luego que la entendía, mientras que Lydia Lozano pensaba todo lo contrario.

Terelu Campos abandona Sálvame

La decisión de Terelu ha sido la comidilla de los últimos días. Su hermana, Carmen Borrego participó en un mini reality de Telecinco, y a su vuelta, sufrió un muy mal trato por parte de sus compañeros de Sálvame. Esto provocó la salida de esta del programa de Mediaset, e hizo que Terelu se pensara si quería continuar en el mismo.

Belén Esteban entiende la decisión de Terelu. Aunque parece que este no fue el único motivo. En Sálvame ofrecen actualidad, y les gusta sorprender a su público. Es por eso que de vez en cuando renuevan a sus colaboradores. Pero hay algunos que son insustituibles, como lo fue un tiempo Belén Esteban.

Hoy día esto no es así, pues su hija le prohibió hablar más de su padre en televisión, por lo que la productora ha perdido algo el interés en ella. Siendo así, Belén Esteban no cesa de meterse en todos los asuntos e intenta crear broncas de la nada, pues está muy preocupada de ser la siguiente en salir por la puerta de Sálvame. Además, ya probaron a ponerla como presentadora una tarde en Sálvame Deluxe, y no le fue nada bien.

Los cambios que no han gustado

Mediaset ha comprobado que la audiencia no está variando en función del presentador. Ya sea Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla o Carlota Corredera, no hay mucha diferencia en su share. Es por ello que la cadena busca constantemente sorprender. Aunque algunos de sus colaboradores son insustituibles.

Pero algunos de ellos ya no lo son, como Belén Esteban. Durante muchos años, ha logrado dar mucho juego gracias a su ex pareja Jesulín de Ubrique. Pero su hija le prohibió seguir hablando de este, así que Mediaset ya no tiene tanto interés, lo que ha preocupado a la colaboradora al saber que habría cambios.

Pero ella no ha sido la única, Gema López está en su misma situación. Ya han anunciado a una de las nuevas colaboradoras, hablamos de Rosa Benito, la ex mujer de Amador y ganadora de una de las ediciones de Supervivientes.

Aunque lo niegan, Belén Esteban y Gema lópez no están muy contentas con esta nueva reincorporación al programa de Mediaset. Aunque aún no es realmente oficial, pues acudirá para hablar de su paso por Supervivientes. Gema asegura que Rosa ya no es la que era, y no cree que pueda hacer un buen trabajo a día de hoy en Sálvame.

Belén Esteban ataca a Lydia Lozano

Lydia no está nada contenta con el trato que ha recibido Terelu, y no precisamente porque este haya sido malo. Ella considera que la hija de Maria Teresa Campos ha estado muy protegida por la productora. Belén Esteban estuvo muy nerviosa ante las declaraciones de Lydia Lozano, ella intentó mantenerse callada, pero no pudo.

Belén Esteban ni siquiera quería acudir al polígrafo que le estaban haciendo a su compañera. Pero los directores del programa le obligaron, y aunque ella reconoce que no es muy obediente, sabe cuál es su posición, y terminó por acudir.

Aunque su intención era mantenerse callada y comentar lo menos posible, pero todo tiene un límite. Jorge Javier le preguntó a Lydia Lozano que si consideraba que Terelu Campos había estado más protegida que ella. Su respuesta fue afirmativa, lo que corroboró el polígrafo de Conchita.

¿En qué se basa? Cuando ambas recibieron la noticia de sus probables despidos, Terelu Campos estaba realmente relajada, mientras que Lydia Lozano rompió en llanto. Ella asegura que Terelu había sido avisada en anterioridad, y por eso no estaba ni siquiera preocupada.

Estallan en los pasillos de Telecinco

Belén Esteban no estaba dispuesta a admitir las acusaciones de Lydia Lozano contra la cadena. Todos allí han vendido su vida y se han metido en problemas, y al igual que ha ella, a muchos otros colaboradores se les ha protegido, incluso a Lozano.

Pero esto no quedó aquí, todos estaban tan enzarzados en la discusión, que incluso en el espacio publicitario seguían con sus argumentos a gritos. Nadie entendía lo que decían los demás, todos intentaban hablar por encima de los demás. Únicamente Lydia Lozano se mantuvo al margen.

Se podía notar en su cara que estaba realmente afectada por las palabras de Belén Esteban. Pues también la habían acusado de ser una mujer con mucha facilidad para llorar. Lydia Lozano está muy preocupada por acabar fuera de Sálvame, y es que no sabe donde iría después.