Kate Middleton ha sido víctima de diversos ataques por parte de la prensa desde que se desataron los rumores de que el William le había sido infiel; pero para empeorar la situación, ahora se ha esparcido la noticia de que también la ha hecho víctima de maltratos desde mucho antes de que se unieran en matrimonio.

Menuda suerte han tenido los duques de Cambridge para ser relacionados con noticias polémicas. Sin embargo, en esta ocasión la noticia al parecer ha sido confirmada por muchas personas cercanas a William. Lo que hace que muchos estén preocupados por el bienestar de Kate Middleton dentro de la Casa Real.

El desconcertante trato que da William a Kate Middleton

Este ha sido uno de los años más llenos de rumores que han vivido los duques de Cambridge, pese a que siempre se han visto en medio de implicaciones desagradables con respecto a su relación; la cual para muchos luce un poco falta de amor y fingida. Según la más reciente información que se dio a conocer sobre William y Kate Middleton gracias a Marie Claire de Reino Unido, al parecer el biógrafo real ha filtrado unos detalles impactantes sobre Kate Middleton y su marido.

Los detalles sobre los tratos de William hacia Kate Middleton son desconcertantes; sin embargo, pese a que la información ha sido publicada en un libro no existen pruebas que confirmen que esta información sea en efecto real; pero la mayoría de los más leales seguidores de la Familia Real creen que debido al historial de la pareja y a la forma en la que lucen en público, la información podría ser cierta. Es importante recordar que la pareja se conocido en sus días en St. Andrews, donde fueron amigos por casi más de dos años hasta que se dieron la oportunidad de salir.

Desde el primer momento la pareja de William y Kate Middleton han estado en la mira del ojo público y aún más desde su ruptura en el año 2007. A diferencia de Meghan Markle y el príncipe Harry, los duques de Cambridge nunca han sido muy dados a las muestras de afecto en público; razón por la que la información brindada por el biógrafo Andrew Morton quien afirmo en su libro que su “William trata a Kate Middleton como un sirviente” no es tan difícil de creer; además afirmo que en los inicios de la relación William mantenía una actitud demasiado abrumadora para Kate Middleton.

Los fanáticos responden duramente a la noticia

En el libro del biógrafo Andrew Morton, se señaló que William había dado por sentado su relación con Middleton y que en lugar de tratarla como una novia la trataba como parte de la servidumbre; al parecer la mayor parte de la información fue obtenida por parte de sus compañeros de la universidad; quienes aseguraron que William solía ignorar a Kate frente a sus amistades y que le gustaba dejar a Middleton ser quien lo buscase frente a los demás.

¡Parecía mantenerla atada! Es lo que se ha afirmado. Sin embargo, muchos fanáticos encuentran esta información completamente falsa. No porque William parezca ser un príncipe azul, pero porque Kate Middleton no parece la clase de mujer que permitiría que un hombre la pusiera en segundo lugar y le humillase. “Kate Middleton no permitiría algo así”, “¡No veo a Kate tolerando esa falta de respeto!”, “Si hay alguien que se da su lugar es Kate Middleton”, son algunos de los comentarios que se han hecho sobre esta noticia, afirmando que el temperamento de la duquesa de Cambridge no da lugar a creer dicha información.

Los seguidores de los duques de Cambridge, han sacado de nuevo a la luz unas palabras que compartió William hace un tiempo durante una entrevista, con la cual intentan desmentir que William hubiese dado un mal trato a Middleton, “Cuando estaba tratando de impresionar a Kate; estaba tratando de cocinar estas increíbles cenas de lujo. Jamas imagine que ocurriría algo malo; pero tuve un accidente y la comida agarro fuego. Pero ella estaba allí para ayudarme y básicamente tomando el control de toda la situación; así que me alegré bastante de que ella estuviera allí en ese momento” fueron las dulces palabras de William.