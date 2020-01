Dejar de fumar no es una tarea sencilla. Todos los que lo hemos pasado, sabemos que eso de la fuerza de voluntad no siempre es suficiente y necesitamos sacar motivaciones de donde casi no hay. Pero no es imposible y por ello, hoy te mostramos algunos de los consejos o mejores remedios para dejar el tabaco a un lado. Apuesta siempre por la vida más saludable, por comenzar el año sin humos, que solo hacen perjudicar tu salud y la de los que te rodean.

Si crees que has intentado todo, quizás te quede todavía ese último recurso que tenemos en la manga. No podemos rendirnos tan fácilmente y conseguiremos estar más que orgullosos cuando veamos que eso del tabaco ha quedado en un segundo plano. ¿Quieres conocer los métodos que tienen algunas personas?