Parece que esta edición de ‘Supervivientes 2019’ cuenta con una serie de polémicas a su alrededor. Sin duda, el término favoritismo es uno de lo más comentados en estos días. Sabíamos que Isabel Pantoja es todo un reclamo en la edición pero quizás no se sabía hasta dónde se podían llevar las especulaciones. En este caso, se habla del tabaco.

Sí, aunque es uno de esos vicios que conviene abandonar cuanto antes, ‘Supervivientes 2019’ ha levantado la polémica en torno a él. Son varios los concursantes que fumaban y que se suponía que en la isla tendrían que abandonar este vicio. Quizás es este otro motivo que les otorga el concurso, pero, ¿Sigue Isabel Pantoja fumando?. Las dudas sobre ello han saltado todas las alarmas.

No hay alusiones al tabaco en la isla

Lo cierto es que a los expertos del mundo de la televisión, les asombra este curioso detalle. Lo cierto es que todos ellos se quejan repetidas veces de la comida, echan de menos a sus seres queridos y piensan siempre en las comodidades que tienen en sus vidas. Pero, ¿qué ocurre con el tabaco?. Ninguno de ellos menciona ni una sola vez el hecho de tener este vicio. Aunque por otro lado, también tenemos que recordar que en las ediciones de otros realities como pueden ser ‘Gran Hermano VIP’ o bien, ‘GH Dúo’ tenían su espacio aislado para fumar pero tampoco hablaban claramente de ello.

Es una manera de no hacer ningún tipo de publicidad de este vicio. Pero sí es cierto que en ocasiones contadas hablaban de ello o preguntaban si podían ir a la ‘playa’. Ya que esta era la palabra clave o el código para poder ir a fumar. Pero lo cierto es que en la isla ya están siempre a pie de playa, pero aún así no se escucha ningún otro código que pueda confirmar que realmente estén yendo a fumar o quizás no. Pero sin duda, sorprende y mucho, ya que siempre se podían escuchar algunas alusiones y no está siendo así.

Isabel Pantoja es la gran fumadora de ‘Supervivientes 2019’

Quizás haya más que también estén metidos de lleno en este vicio. Sin duda, Carlos Lozano sí lo había comentado antes de entrar a la isla, e Isabel Pantoja también lleva muchos años fumando. Por lo que siempre extraña que ella haga referencias a situaciones o momentos, pero realmente no al tabaco. Quizás porque lo echa de menos y prefiere evitarlo o ¿quizás porque puede fumar?. Esto viene todo unido al hecho de que se habla de los privilegios que tiene la Pantoja en el concurso. Quizás entre todos ello podía ser este otro añadido. Pero la verdad es que todo ello parece quedar en simples rumores. Muchas personas no creen que al estar sin comer y apenas sin fuerza, la organización no les dé latas pero sí cigarrillos. ¡Es algo poco coherente!.

Lara Álvarez se pronuncia sobre la polémica del tabaco

Lo cierto es que los rumores en ‘Supervivientes 2019’ siempre van a estar presentes. Por ello, aunque haya datos para pensar que podemos estar ante un caso de favoritismo, los trabajadores de dicho reality siempre sacan la cara por él. Se pronuncian en momentos concretos o de formas diversas. De ahí que en este caso haya sido Lara Álvarez, su presentadora desde Honduras quien ha querido decir de manera tajante que no hay ese tipo de privilegios.

Una frase sacada de contexto sí que puede decir mucho más de lo que pensamos. Por ello, Lara comentó que “Carlos Lozano había dejado de fumar en el concurso”. Pero se refería durante toda la estancia del mismo. Es decir, desde que pisó la playa se acabó para él tema del tabaco. Claro que muchas otras personas hicieron de esta frase todo un nuevo rumor. Alegando que mientras estaba en el concurso lo fue dejando lo que indica que sí tendría la posibilidad de fumar. Haciendo suponer que fue el único que ha dejado el tabaco…¿Los demás siguen fumando?. Como bien decimos, Lara dejó claro que no, que los concursantes no pueden fumar. Es una regla para todos aunque algunos de ellos se llamen Isabel Pantoja.