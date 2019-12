1 La línea de la vida

Lo primero que debemos saber que es no vale leer cualquiera de las dos manos. Dependiendo de cual sea tu mano predominante estaremos viendo aspectos de tu presente y tu pasado, y la no dominante es la que nos acerca a los sucesos que están por ocurrir. En todo caso, como normal general, no deberíamos pensar que en la mano está escrito nuestro futuro con exactitud, sino unas guías sobre lo que nos puede pasar en base a nuestra forma de ser.

La línea de la vida empieza en la zona más cercana al pulgar y va bajando haciendo un arco hasta llegar a la muñeca. A pesar de lo que popularmente se cree la longitud de esta línea no tiene nada que ver con la longitud de la vida. Pero sí tiene que ver con la salud física y el malestar general.

En general está línea de tu mano nos da muchas pistas de cómo es tu personalidad. Así si la línea es muy curvada nos dice que eres muy enérgico y vital, igual que si es una línea larga. Sin embargo, si esta línea es corta y más imperceptible estaríamos frente a alguien inseguro. Si la línea es más bien recta indica que eres cauto e inseguro, pero si es muy curva eres una persona con mucho entusiasmo y mucha fortaleza.