Confirmado: Si lloras seguido eres fuerte emocionalmente

A pesar de que tradicionalmente se ha considerado que aquellas personas que lloran con facilidad son algo débiles, la verdad es que no es así. En realidad, canalizar los sentimientos a través de las lágrimas es mucho mejor que reprimirlas. Es un síntoma de madurez y de ser fuerte emocionalmente, ya que se antepone el bienestar personal que lo que puedan decir los demás.

Uno de los mayores prejuicios respecto a las lágrimas es la frase “los hombres no lloran”. Dentro de la sociedad occidental ha primado siempre el machismo y el heteropatriarcado. Eso ha supuesto una división de roles entre hombres y mujeres que ha hecho mucho daño al correcto desarrollo personal de ambos géneros. Llorar es una expresión natural del cuerpo humano, y está científicamente probado que las lágrimas son objetivamente buenas para el organismo: liberan una serie de toxinas y eliminan bacterias.

En el ámbito emocional, el lloro es el mejor remedio natural contra los sentimientos negativos. Es una manera de no tener que recurrir a los fármacos ansiolíticos, que suelen tener graves efectos secundarios y daños colaterales, por lo que no se pueden consumir durante largos periodos de tiempo.

Si todo el dejara de lado sus prejuicios, seguramente viviríamos en una sociedad más relajada y menos reprimida. Prácticamente la totalidad de las personas han llorado alguna vez en privado. Como decimos, es un comportamiento natural y no hay nada de malo en ello. Sin embargo, en público rara vez vemos a alguien llorar, y suele ser en casos extremos donde la persona no puede reprimir las lágrimas de ninguna de las maneras. En realidad, llorar no es un signo de debilidad, sino el reflejo de que esa persona tiene unos sentimientos que no ha de contener y es una manera de pasar página para reconfortarse y volver a su esta habitual.

De hecho, también existen las lágrimas de felicidad. En situaciones de alegría extrema, como al ver nacer a un hijo o reencontrarse con una persona a la que hacía mucho tiempo que no ves, el organismo responde de manera similar. El cuerpo humano no es capaz de soportar tanta felicidad sin exteriorizarlo de alguna manera, puesto que una risa o sonrisa no basta para calmar los impulsos del cerebro. Aunque socialmente se es más condescendiente con este tipo de lágrimas, la gente suele contenerse igualmente para evitar el qué dirán.

Independientemente de lo que la gente pueda pensar, cada cual debe considerar que es lo más beneficioso tanto a nivel emocional como físico, puesto que la tensión de la contención también puede afectar a algunos músculos. Nosotros ya hemos explicado por qué no hay nada de malo en llorar de vez en cuando, ahora es misión vuestra tomar la decisión correcta.