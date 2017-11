10 cosas que no sabías de las cocinas de McDonald’s

¿Quién no ha ido a comer a McDonald’s? Ya sea por su cajita feliz, sus papas fritas, helados o hamburguesas, todos hemos ido al menos una vez. Sin embargo, hay varios secretos que ésta cadena oculta no desea revelar. De seguro has escuchado numerosos rumores, pero, ¿cuántos de estos son ciertos? Sigue leyendo para que descubras la verdad.

Desde escándalos por animales muertos, pasando por ingredientes adictivos, hasta el uso de químicos fuertemente tóxicos. Es difícil de creer, pero estamos siendo totalmente honestos contigo. Te advertimos que, tras leer nuestra lista, ya no verás a McDonald’s de la misma manera.