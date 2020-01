La isla de las tentaciones es un reality que consiste en separar en dos villas diferentes a los integrantes de cinco parejas que quieren comprobar hasta qué punto pueden confiar en su compañero sentimental. Además, cada grupo convive con chicos y chicas solteras dispuestos a convertirse en una tentación. Mediaset ha decidido apostar todo su arsenal a este nuevo formato debido a la crisis de marca de Gran Hermano y parece que no le está saliendo muy mal. ¿Conoces a los concursantes? Te contamos de dónde vienen las parejas que están participando en el concurso.

Susana Molina y Gonzalo Montoya

Veremos si la relación entre Susana y Gonzalo sale de La isla de las tentaciones tan fortalecida como de Gran Hermano

Es probable que Susana y Gonzalo sean la pareja más “famosa” de La isla de las tentaciones. Su amor se fraguó en otro famoso reality de la cadena, en Gran Hermano. Llevan juntos desde entonces, es decir, seis años y dicen con ironía que su amor empezó en un programa de la tele y sería curioso que se acaba en otro.

Susana se ha ido a vivir a Sevilla, de donde procede Gonzalo, como señal de relación consolidada. Asegura que al principio le costó bastante. Sin embargo, ahora creen que eso está superado. Lo que no está tan claro es que superen este nuevo reality, pues las reglas están hechas precisamente para sucumbir o caer en la tentación.

De hecho, ha saltado la alarma en redes sociales sobre la posible ruptura de la pareja. El programa se ha rodado entre mayo y junio pasado, y todo apunta a que la pareja no superó esta dura prueba y que desde entonces, ya no sean pareja. Todo parece indicar, que acudían a La isla de las tentaciones casi como ex novios, y en estas condiciones, estaba claro que no saldrían airosos del experimento.

Álex y Fiama

El amor de la pareja no parece que sea a prueba de bombas o de tentaciones

También Álex y Fiama son una pareja creada bajo el paraguas de un programa televisivo. En este caso, de MYHYV.

Alex era tronista, y pese a que Fiama ya había estado antes en el programa como pretendiente esta vez se notaba que era especial. En cuanto llegó al programa puso el trono de Alex patas arriba y se ganó la enemistad del resto de pretendientas de Alex. Pronto se hizo obvio lo que sentían, así que todo se precipitó y ambos abandonaron juntos de la mano. Iniciaron una relación y pusieron fecha de boda pero precisamente la postpusieron para poner a prueba su amor en La isla de las tentaciones.

Precisamente en el programa, no parece que su amor sea a prueba de fuego. En un primer momento además, entre las solteras apareció una vieja conocida de ambos, Melani, que fue ex pareja de Alex y ex tronista de MYHYV.

Andrea e Ismael

Ismael y Andrea en República Dominicana cuando comenzaba La isla de las tentaciones

Otra pareja que también nació ante la vista de los espectadores es la de Andrea e Ismael. En su caso, fue en el famoso dating show presentado por Carlos Sobera, First Dates. Fue en 2017, por lo que la pareja llevaría algo más de dos años de relación.

De Ismael sabemos algo más, porque precisamente él lo contó en aquella primera cita. Tras enterarse de que era diabético, entró en una depresión y dejó los estudios. Estuvo a punto de hundirse ya que era muy joven y no supo gestionar la información. No tenía ni idea de lo que suponía ser diabético.

Lo cierto es que, en La isla de las tentaciones, Andrea está jugando con fuego con Óscar. Tanto, que Ismael, un poco por venganza se está dejando querer por Andreina. Tiene toda la pinta de que esto va a acabar mal. Ellos sabrán.

Adelina y José

José y Adelina son la pareja que menos tiempo llevan juntos a su llegada a la isla

La pareja compuesta por Adelina y José es la más joven pues tan sólo llevaban seis/siete meses cuando pusieron rumbo a República Dominicana para participar en La isla de las tentaciones. Esto, que a priori puede parecer un inconveniente, porque llevan poco tiempo y la relación no está consolidada, se puede convertir en un hacho positivo.

Se entiende que ambos están todavía en ese momento mágico en el que lo son todo el uno para el otro y no debería haber cabida para nadie más. Sin embargo, tal y como se ha destapado en La isla de las tentaciones, José habría contactado – algunos insinúan que habría ligado – con tres de las solteras del programa.

José se jacta de que cada vez que conoce a una chica la somete a un famoso y secreto cuestionario de tres preguntas para saber si es el amor de su vida. Dice que Adelina falló dos preguntas, pero no obstante, su físico hizo que le diese una oportunidad. Decisión arriesgada.

Christofer y Fani

Fani y Christofer en una imagen de La isla de las tentaciones

Christofer y Fani son la pareja más longeva. Llevan siete años de relación y han estado a punto de no ir a La isla de las tentaciones entre otras cosas por los celos de Estefanía. “Soy celosa no, soy muy celosa. Lo mío es mío” afirma Estefanía. Está claro que quizá no sea el programa adecuado.

Lo cierto es que a juzgar por lo que llevamos de programa, Christofer y Fani tienen todas las papeletas para ser la pareja más recordada de La isla de las tentaciones. Estefanía ha empezado a dejarse llevar y acercarse cada vez más a Rubén, de tal modo que ya ha habido besos y más contacto físico.

Christofer, que comenzó el programa poniendo la mano en el fuego por su novia está devastado. La primera vez que Mónica Naranjo le dijo que tenía imágenes para él, rechazó verlas como si así evitara el dolor. Sin embargo, en la última hoguera, el concursante ha tenido que hacer frente a su situación y ha visto la deslealtad de su novia. Impotente ha echado a correr por la playa gritando su nombre. Unas imágenes dantescas pero que parece que son las que están nutriendo las millonarias audiencias de La isla de las tentaciones.