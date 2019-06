Kiko Rivera ya está un poco harto de que siempre critiquen a su madre. Por lo menos, desde que está en el concurso de ‘Supervivientes 2019’ ha sido protagonista de la gran mayoría de los días. Isabel es todo un reclamo, pero no solo para lo bueno, sino también para lo malo. Ya que colaboradoras como Bárbara Rey son bastante críticas.

Es cierto que cuando una persona entre en un reality tiene que aceptar que se hable de su concurso. Pero Kiko Rivera ya está un poco harto que no se reconozca nada de lo que su madre hace. Sino que siempre sean ataques contra su persona. Sobre todo, como bien decimos, se ha hartado contra Bárbara Rey. Por lo que aprovecha las redes sociales para decir claramente lo que piensa de la vedette.

Bárbara Rey, siempre muy crítica con Isabel Pantoja

Cada vez que Bárbara se sienta en algunos de los programas de la cadena, no habla bien de Isabel. Comenta el concurso de la misma, sí, pero nunca tiene buenas palabras para la cantante. Se nota, que además de no gustarle el concurso que hace, hay algunas rencillas de hace años. Aunque de esto no ha hablado claramente, sí que se sabe que pueden venir por comentarios y hechos que sucedieron cuando Isabel estaba con Paquirri.

El tiempo no todo lo cura en este caso y por ello, Bárbara Rey ha hecho estallar al hijo de la cantante. Kiko Rivera ha mostrado su opinión y no se ha quedado corto. Ya que la colaboradora tacha a Isabel de no hacer nada en ‘Supervivientes 2019’ y además, de quejarse por todo. Quizás porque cuenta con un carácter más marcado pero Isabel no se calla nada. Bárbara desde plató comentaba lo siguiente: “Es protestar por todo: Si no le limpia el pescado, si no se salva, si no le limpian la sartén…”.

Por lo que las ironías siempre están presentes donde está Bárbara Rey. Ya que algunas de sus intervenciones termina diciendo que: “No sé si llamarla a ella o ir al mercado, cada vez que vaya a comprar pescado”. La colaboradora cree que Isabel siempre tiene la última palabra para todo, pero una palabra que dista mucho de ser optimista, ya que considera que siempre tiene un ‘pero’ en la boca. Que todo le disgusta y que realmente las quejas son ya su medio de vida en la isla.

Bárbara no se cree ya nada de Isabel Pantoja

Lo cierto es que ni cuando Isabel ha pescado, la colaboradora creyó firmemente que era un acto digno de ser mencionado. Sus hijos, tanto Isa como Kiko Rivera, consideraban que sí era un momento positivo, ya que a Isabel le encanta pescar. Pero mientras se comentaba el momento, a Bárbara solo le salía decir que estaba muy cerca de la orilla como para ponerse a pescar. Es decir, que cada movimiento, sea cuál sea, de Isabel estará mal visto por la vedette. Por este motivo, a Bárbara se le ha atragantado la Pantoja hace ya mucho tiempo.

Kiko Rivera ha estallado contra Bárbara Rey

Por todo estos comentarios, un día sí y otro también, el hijo de la cantante ha estallado. Es cierto que no puede acudir a todas las galas tal y como hace su hermana, Isa. Pero aún así, Kiko Rivera sigue muy de cerca el concurso de su madre. Por eso, cuando no puede estar presente, tiene las redes sociales que siempre son de gran ayuda. Kiko había escuchado lo que Bárbara decía de su madre y aunque su hermana estaba en plató no dijo nada.

Fue Aneth la que sacó la cara por Isabel. En ese momento, también era Kiko Rivera quien exponía su opinión en las redes sociales. Ha lanzado una advertencia contra Bárbara: “De verdad, que mejor usted calladita, mejor calladita”. Quizás esa advertencia es porque Kiko también sabe muchas cosas de Bárbara y por el momento se las va a callar. O quizás, porque es un continuo derribo hacia su madre y ya no puede más. Una cosa es comentar el concurso y otra ir en contra de una persona al máximo nivel.

No sabemos si van a coincidir en plató, pero si lo hacen, seguro que no se podrán sentar muy juntos, ya que parece que tienen mucho qué decirse. Kiko Rivera es de lo que defiende a su madre con uñas y dientes, si es necesario. Cree que está haciendo un buen concurso y que es cierto que tiene muchos bajones, pero que también es algo habitual estando en las condiciones que están. Quizás el día que vaya Bárbara al concurso le ocurra lo mismo y entonces, comience a creer un poco más en Isabel Pantoja.