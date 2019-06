Isabel Pantoja está pasando por momentos de bajón increíbles. Lo cierto es que ya no es la primera vez que tiene en mente abandonar, ni siquiera la segunda. Pero es que realmente las subidas y bajadas son propias de un concurso como este. Claro que Telecinco está haciendo todo lo posible para que su gran reclamo se quede un poco más en la isla. ¡Jorge Javier ha hecho una promesa!.

Ya hace algunas semanas se venía hablando de que Jorge Javier podía darle una sorpresa a Isabel. Pues no sabemos si será así o no, pero el presentador está dispuesto a volar a Honduras y estar con ella un par de días pero en el Palafito. Isabel no pudo contener la sonrisa, haciéndole ver las cosas de otra manera. ¿Se quedará más tiempo Isabel y conseguirá que Jorge pise la isla?. ¡Sería un momento único en televisión!.