Ya estamos a nada de que comience la nueva edición de ‘Supervivientes’ y la expectación es máxima. Aunque es cierto que ya hemos conocido a una serie de nombres famosos, hay muchos otros que aún están en el tintero. Una de las que podría haber estado es Bárbara Rey. La conocida vedette va a tener que quedarse en tierra por esta vez.

Según apuntan las informaciones, Bárbara Rey tenía ya un pie en el concurso. Pero ese pie se ha quedado a medio camino. Las negociaciones con la productora ya eran todo un hecho pero en ocasiones, no se llega a un buen puerto como ha ocurrido en este caso. Claro que por otro lado, parece que todo apunta a una misma dirección y tiene nombre y apellidos. ¿Ha sido culpa de Isabel Pantoja?.

Bárbara Rey no irá a ‘Supervivientes’, ¿Es el dinero el problema?

Todos sabemos que Bárbara Rey no tiene pelos en la lengua. Lo que piensa, lo dice y así lo ha demostrado en un sinfín de ocasiones y de platós. Hacía un tiempo que no sabíamos mucho de ella pero parece que estaba en plenas negociaciones con el programa de ‘Supervivientes’ ya que era uno de los nombres que apuntaban fuerte para esta nueva temporada, que arrancará en breve.

Pero ella misma se encargó de anunciar en las redes sociales la última decisión: “Iba a ir a ‘Supervivientes, pero ya no voy”. Así de tajante daba la, no tan buena nueva, para muchos. Porque sus seguidores se quedaban sin ver la aventura de Bárbara en Honduras. Por eso, a partir de este mensaje, las especulaciones iban creciendo. Tanto es así que en un primer momento se pensó que el dinero era el problema.

Como bien sabemos, el caché de Isabel Pantoja es uno de los más elevados. Además, también está Chelo García Cortés y como tal, la cadena o productora no podría hacer frente a tantas cifras. Por este motivo, también se sabe que Bárbara Rey cobraría bastante bien, al igual que los nombres que hemos mencionado. Es por ello que se trata de la teoría que más está dando de qué hablar.

¿El problema de Bárbara Rey se llama Isabel Pantoja?

Quizás no de manera directa, aunque sí de forma indirecta. Por lo menos, así lo deja entrever también en sus redes sociales. La vedette ha continuado sembrando un poco la polémica de estos días. Porque todo el mundo quería saber los motivos por lo que no la veremos en el concurso. El tema de los cachés parece bastante estable y es que ante uno como el de Isabel Pantoja, ya poco pueden hacer los demás.

Pero como Bárbara no se queda callada también comentó lo siguiente: “No voy a opinar de nada que sienta o piense. Es muy desagradable que digan que tengo cierta envidia a determinada persona. Podría poner muchos ejemplos por los cuales nunca tendría envidia a esta persona, pero me los voy a callar. ¡A buenos entendedores…!”. A partir de aquí ya todos se han llevado las manos a la cabeza, porque si realmente no hubiera un problema, ¿por qué no menciona a la persona en concreto?.

Bárbara Rey guarda silencio

Parece que no quiere hacer más hincapié en un tema que le puede repercutir. Pero es cierto que todo el mundo ha entendido que va referido hacia la cantante. Que sin duda, no le tiene envidia de nada porque podría poner muchos ejemplos de lo que ha sucedido como para evitar esa envidia. Sí, da mucho qué pensar. Pero realmente como no quiere más problemas, Bárbara Rey opta por el silencio. Parece que su sueño se ha visto afectado por la tonadillera. ¡Ahora tendrá que esperar al menos un año más para que pueda cumplirlo!.

La productora quiere a Bárbara Rey en ‘Supervivientes’

Este año ya no va a ser, pero nadie descarta que ya pueda ser para el siguiente. Porque parece que la productora del programa anda detrás de la vedette. Según apuntan algunas publicaciones, hubo ya algunas negociaciones pero en otros años anteriores. Se dijo que le habían ofrecido unos 2000 euros por día. Se llegó a hablar de un total de 400 000 euros por todo el concurso y su estancia en la isla.

Conociendo esto de nuevo, entonces estamos seguro que de que tanto este caché como el de Isabel Pantoja habrían sido incompatibles. Ante ello, como bien hemos iniciado, también terminamos diciendo que de manera directa, la tonadillera no tiene nada que ver de que se sepa. Pero cuando se juntan varios pesos pesados en un mismo concurso, hay que elegir. Ya que si Isabel se va a ver las caras con Chelo García Cortés, quizás tampoco le hubiera importado que Bárbara estuviera presente. A pesar de que esta ha sido crítica con muchos aspectos de la vida de la cantante y también, del paso de Kiko por ‘GH Dúo’.