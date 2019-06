Como todos sabemos, Ana Rosa Quintana es una de las grandes estrellas de la mañana. Un programa que cuenta con actualidad pero también tiene su parte donde los colaboradores nos ponen al día en cuanto a concursos se refiere. De ahí que uno de los temas más recurrentes durante estas semanas sea ‘Supervivientes 2019’.

Pero es que además de los colaboradores, es la propia Ana Rosa Quintana quien no puede evitar el comentar algunas de las situaciones que se viven en la isla. Desde casi el comienzo del concurso han sido varios los concursantes que han dado mucho de qué hablar. Una de ellos es Violeta. La joven ha estado en el centro de muchas discusiones y como tal, también la presentadora de moda tiene mucho qué decir. ¡Unas declaraciones bastante contundentes!.

Violeta se pone en contra de sus compañeros

Para ir abriendo boca hay que comentar que Violeta está en contra de su grupo, es decir, de sus compañeros. Por regla general no se lleva bien con ninguno de ellos a excepción de Fabio y aún así, también han tenido lo suyo. Con una de las que más ha discutido ha sido con Dakota. Desde un primer momento ambas mostraron que tienen un carácter fuerte y es por ello que las broncas no se hacen esperar. Los gritos y los insultos han hecho temblar la isla en más de una ocasión.

Además, con Oto no se lleva del todo bien. Es cierto que no se ha engarzado en ninguna discusión como con Dakota pero Violeta lo llama ‘Otosueño’, porque realmente se levanta más tarde que el resto de sus compañeros. Si pensamos en Mahi, Violeta tampoco es que tenga una buena idea de ella. Ya que comenta que no para de hablar de un par de temas que tiene en la manga y poco más. De hecho, en la última semana fue su nominada, algo que también fue comentado en el programa de Ana Rosa Quintana

La eterna pelea de Violeta con Carlos Lozano que Ana Rosa ha comentado

Como decimos, es un programa que siempre comenta lo mejor y lo último de los realities. Por eso, ven al ‘dedillo’, todo lo que acontece en Honduras. Violeta tuvo varias broncas con Carlos Lozano. Pero la organización quiso penalizarlos y terminaron viviendo juntos en el Palafito, mientras el resto de los compañeros eran quienes tenían que servirlos. Fue ahí cuando mejor se llevaron, pero una vez que Violeta volvió a la playa todo cambió de nuevo.

Ana Rosa Quintana y su equipo tampoco vieron con buenos ojos ese carácter que muestra la joven. Además, del momento en el que quiere ir a por Carlos pero opta por agarrar un poco de arena y lanzársela al presentador. Algo por lo que Carlos pidió que se tuviera en cuenta y las redes sociales pedían su sanción disciplinaria. Pero el presentador ha abandonado la isla porque así lo ha querido la audiencia.

Los comentarios de Ana Rosa Quintana sobre Violeta

Si es cierto que un concursante como Violeta puede dar mucho juego, también es verdad que no todo el mundo puede estar de acuerdo con ella. En este caso, después de todas las afirmaciones y momentos que nos ha dejado Violeta estas semanas, hasta Ana Rosa Quintana se ha pronunciado. Por un lado ha comentado que: “…Se está haciendo el hara-kiri”. Pero siempre la presentadora da un paso más allá y habla lo siguiente: “Es muy guapa y tiene un físico delicado, si no fuera tan ordinaria y maleducada tendría un futuro en cualquier cosa”.

Parece que las declaraciones son bastante tajantes que sus colaboradores apoyan. Es más, Alessandro Lequio asegura que tiene como una perfecta capacidad para insultar. Ya que siempre intenta superarse y llegar a nuevos insultos que hacen sombra a los anteriores. Aunque quizás en otros concursos o en otros años todo ello se hubiera penalizado, en este caso, ha sido todo lo contrario.

Ana Rosa Quintana y sus colaboradores opinan lo mismo

Parece que Ana Rosa Quintana tenía una opinión clara sobre Violeta. Pero no es ella solamente. Ya que todos los que la rodean parece que opinan de manera similar. Creen que realmente la concursante ha sido salvada por ordinaria pero no por ser una buen superviviente. Lo cierto es que da juego y eso también vale mucho en un concurso de este tipo.

Bibiana tiene claro que en este tipo de concursos hubo algunos perfiles similares. Por lo que compara la forma de ser de Sofía Suescun con la de Miriam Saavedra y que ambas han sido ganadoras de realities similares. Por lo que es una teoría que no conviene olvidar, dando a entender que Violeta puede tener un largo camino en el concurso. Aunque sabemos que siempre depende con qué otros compañeros llegue a estar nominada.