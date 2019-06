En el ‘Programa de Ana Rosa’ siempre hay un hueco para poder comentar la actualidad y además, los realities. Uno de los colaboradores que nunca faltan a la cita de la mañana es Alessandro Lequio. Por eso, él también decidió comentar la actitud de Colate en la pelea contra Isabel Pantoja. Parece que no a todos les puede gustar el concurso que hace cada uno de los supervivientes.

Aunque los colaboradores hablaban de todo un poco, parece que Colate estaba en boca de todos. Sobre todo de Alessandro Lequio quien no pudo contener las ganas de decir tal cual lo que pensaba. Claro que se llevó una ligera bronca por parte de sus compañeros, a mostrar sin filtros lo que tenía ganas de soltar desde un primer momento en la conversación.

La famosa lata que tenía Isabel Pantoja

La lata de comida dio mucho la lata durante casi una semana. Sí, porque todo esto se destapó en la gala del jueves anterior. Lo cierto es que todavía para muchos quedan puntos sin aclarar sobre el tema de la comida. Isabel Pantoja comentó que ella no había robado. Aunque parecía que Colate sí la señalaba con el dedo. Por eso, todo este tema dio pie a que durante la conexión con la ‘Palapa’ los concursantes protagonistas dejaran caras de asombro en el resto de compañeros.

Apareció de la nada una lata de comida. Colate decía que Isabel se la había comido pero que realmente no sabía de dónde salía. Aunque es verdad que con las que tienen en la isla y haciendo alguna que otra cuenta, todo indicaba que la cantante la había ‘tomado prestada’. Algo que cabreó y mucho a la tonadillera.

No estaba para soportar que la tacharan de ladrona delante de toda España. Primero comentó que se la había dado el médico del programa. Pero es verdad que de nuevo, Isabel tuvo un revés y es que Jorge Javier se apresuró a decir que nadie le pasaba comida a los concursantes, ni el programa ni tampoco el médico. Por lo que Isabel volvió a decir que había sido porque necesitaba de proteína.

Isabel no da más detalles sobre la lata de comida

Aunque Alessandro Lequio opta por creer a Isabel Pantoja, no todos los compañeros de la misma hicieron lo propio. Aunque es cierto que para poder abrir la lata en sí, Pantoja pidió ayuda. Por este motivo, Colate tenía que saber que en ese momento, Isabel iba a comer. Por eso quizás estuvo oculto este momento, porque nadie le dio la importancia que obtuvo días después.

Claro que Isabel mintió de alguna manera y eso se notó claramente. Quizás por ello, Colate aprovechó y saltó sobre su cuello. Algo que Alessandro Lequio no le gustó nada de nada. El colaborador suele ser bastante crítico con todo el concurso, pero en este caso, no aprueba ni una de las frases que ha dicho Colate en la isla, en relación a un tema como este.

A partir de entonces, hay algunas personas que opinan que quizás la lata vino de la mano de algún pirata olvidado o de concursantes de otras ubicaciones. Pero Isabel no quiere dar más dato, porque ya no quiere descubrir a nadie más. Puesto que sabe que si lo hace, quizás todos ellos tienen grandes consecuencias en forma de penalizaciones. Algo que nadie quiere recibir y más, sabiendo en las condiciones en las que se encuentran.

Lo que opina Alessandro Lequio de Colate

Sin pelos en la lengua, Alessandro Lequio tiene muy clara su idea hacia Colate. Eso sí, siempre que estemos hablando de un tema como este de la lata. Porque ya lo hemos escuchado con otros comentarios hacia otros concursantes. En este caso ha dicho: “Lo que hizo Colate el otro día me pareció terrorífico y rastrero”. Además, cuenta una anécdota, de que él estuvo varios años en un internado. En él, se castigaba y de manera cruel a todos aquellos ‘chivatos’.

En sus palabras: “…No llegaba a la noche, no se despertaba por la mañana”. Así de tajante considera las acciones de Colate y como no, el desprecio hacia Isabel. Ya que además de dichos desprecios, considera que si tanto defiendes este tema, primero no la comas y luego, acuses. Que es lo que, según palabras de Alessandro Lequio, ha hecho Colate. Un mal ejemplo y un mal compañero de isla.

“¡Pedazo de cerdo!”, sostiene Alessandro Lequio

Si es que como bien estamos comentando, las palabras de Lequio iba subiendo en tono y en comentarios poco positivos hacia Colate. Así que, para terminar de decir todo lo que opinaba, cerró su conversación con un: “…¡Pedazo de cerdo!”. A lo que sus compañeros rápidamente reaccionaron y le recriminaron un comentario tan excesivo como este.