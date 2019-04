La participación de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes 2019’ está dando mucho de qué hablar. ¡Y eso que aún no ha comenzado el concurso!. Lo cierto es que se trata de una de esas noticias bomba que tardamos en digerir durante unos días. Por eso, mientras tanto pensamos qué ocurrirá también con Jorge Javier y en general con Mediaset porque la enemistad entre ellos e Isabel estaba más que latente. ¡La guerra puede estallar en cualquier momento!.

Las nuevas noticias sobre la edición del concurso ya llegan con cuentagotas. Lo cierto es que el vídeo promocional del mismo nos ha aclarado algunas cosas, que mucha gente llevaba hablando desde hace días. Pero al margen de esto que ahora veremos…¿qué ocurrirá en el reencuentro entre Isabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez?. ¡La tensión y expectación están más que servidas!.

La enemistad entre Isabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez

Hubo un tiempo en el que el presentador y la tonadillera se llevaban a las mil maravillas. De hecho él la llamada cariñosamente Maribel. A pesar de que presenta un programa de cotilleos y donde se ha hablado infinidad de veces de la familia Pantoja, la tregua llegaba con la participación de Kiko Rivera en ‘Supervivientes’. Isabel Pantoja acudía al plató a recoger a su hijo y se mostraba muy cercana y divertida junto a Jorge Javier. A partir de ahí, la amistad creció hasta el punto de ver una complicidad de ambos dando las campanadas.

Pero llegó el momento en el que la tonadillera entró en la cárcel y a su salida, acudió al programa ‘El Hormiguero’. Allí dio una entrevista que no gustó nada a Jorge Javier. Ya que Isabel, entre otras cosas comentó que tenía una perrita a la que quería ‘viniera de dónde viniera’. Pues lo cierto es que venía de las manos del presentador, ya que fue él mismo el encargado de darle tan bonito presente. Por lo que las palabras de la cantante sentaron realmente mal a Jorge y como no, también quiso contestarle desde su programa. Ahí la gran amistad tuvo un parón, ya que desde entonces parecía que las cosas no tenían vuelta atrás.

La tajante respuesta de Jorge a Isabel

Como hemos mencionado, el presentador aprovechó ‘Sálvame’ para responder a unas palabras que le habían dolido y mucho: “¿Necesitaba humillar a alguien así?”, ¿cree que hacía falta actuar con semejante desprecio?”. “Dice que su perrita la quiere ‘venga de dónde venga’. ¿De dónde vengo?, de trabajar, usted viene de la cárcel”. Jorge cree que realmente ha sido utilizado por Isabel Pantoja y que cuando ya no lo ha necesitado, le ha dado esa gran patada. Por lo que el enfado de Jorge era muy latente. Algo que ha ido manteniendo a lo largo de estos años. Pero sin duda, se ha mostrado de lo más profesional con el resto de la familia, apartando todos estos temas personales.

De hecho, en las entrevistas de Kiko Rivera o de su hermana Isa Pantoja en los programas, siempre ha mostrado su apoyo hacia ellos. Quizás porque el presentador no es rencoroso o porque sabe separar muy bien las cosas. De hecho, mientras estaba presentando ‘GH Dúo’ se mostraba especialmente unido con Kiko Rivera. Se conocen desde hace tiempo y como bien decimos, él también estuvo sentado en varias ocasiones en los platós y siempre se desnuda el alma como nadie.

La enemistad deja temblando a Mediaset

En un primer momento, los rumores estaban a la orden el día. Como Isabel Pantoja no se hablaba con Jorge Javier, Mediaset temblaba y no es para menos. Pero también por otro lado, hay que recordar que cada uno está en su trabajo y como siempre se dicen: ‘Hay que ser profesionales’. Pero es que se especulaba con que Isabel podía haber firmado una supuesta cláusula donde se decía que la tonadillera no quería coincidir con Jorge. Claro está que con la enfermedad del presentador, nunca se sabía en claro si realmente iba a presentar el concurso. Lo que podría ser un punto a favor de Isabel. Por este motivo, si fuera todo cierto, Mediaset lo iba a tener complicado. Ya que por un lado estarían a favor de un peso pesado en la cadena como es Jorge pero por otro, un fichaje estrella nunca antes visto. ¿Quien ganaría el pulso?.

Isabel Pantoja cierra un acuerdo millonario

Lo que sí se ha hablado es que su acuerdo es millonario. Pero realmente no se ha confirmado ni la cantidad del mismo ni tampoco la cláusula que hemos mencionado de que Jorge Javier no estuviera presente, porque es uno de los rostros vitales en el programa. Además, no solo sería el concurso, sino que esto le abriría la puerta a Isabel Pantoja para seguir participando en futuros programas. Uno que ya suene con mucha fuerza es referente a lo musical, donde seguro que ella se desenvuelve mejor que nunca. Lo que sí es cierto es que se baraja la idea de que cuando el programa ‘Supervivientes’ arranque, sea Jordi González el maestro de ceremonias. Aunque la nueva promoción apunta a que estarán todos ellos.