Parece que a Paz Guerra le salen las ‘enemigas’ por todos los lados. Como bien hemos visto en los últimos meses, la madre de Alejandro Albalá ha mantenido un tira y afloja tanto con Maite como con Sofía Suescun, la ex-pareja de su hijo. El paso por el concurso de Alejandro ha hecho que su madre también haya tenido momentos bastante tensos. ¡Pero ahora es con Isa Pantoja!.

Sí, Isa Pantoja también ha sido pareja de Alejandro. Una relación que iba y venía, que tenía sus más y sus menos hasta terminar como el rosario de la Aurora. Por eso, tanto esa relación con el hijo y ahora con la madre, no han terminado en buen puerto. Ahora, la ex-nuera y la ex-suegra se han visto la cara en los juzgados. ¿A quién de ellas le dará el juez la razón?.

Isa Pantoja demanda a su ex-suegra, Paz Guerra

Como todos sabemos, los problemas ya no siempre se solucionan en casa, rodeados de una mesa con café y unos postres. No, ahora la gran mayoría acuden a un plató de televisión para decirse cuatro cosas bien dichas. Pero claro, ahí queda todo grabado y eso, puede ser un arma de doble filo. Porque las demandas van cayendo. Así ha sido, ya que Isa Pantoja decidió demandar a Paz Guerra por una serie de declaraciones que hizo en el programa de ‘Sálvame Deluxe’ allá por el año 2016.

Entre lo que dijo fue echarle la culpa a Isa Pantoja sobre el plan de vida o de futuro que tenía Albalá. Ya que era por causa de ella, supuestamente, que no tuviera un trabajo estable. Del mismo modo, Paz comentaba que desde que tenían esa relación, apenas tenía contacto con su hijo. Pero sin duda, en general, la madre de Albalá cargaba contra Chabelita de todos esos problemas. Por este motivo, la hija de la tonadillera pedía a su ex-suegra unos 15 000 euros, según publica ‘Lecturas’.

Isa Pantoja tranquila en su llegada a los juzgados

Parece que los nervios no van mucho con ella. Por lo menos, así se suele dejar ver Isa Pantoja cuando aparece en público. Claro que siempre se dice que la procesión va por dentro y quizás, sea este su caso. Aún así, a su llegada a los juzgados para verse las caras con Paz, no lo parecía. Su talante era de tranquilidad y quizás de saber que el juez puede darle la razón ante los argumentos que están denunciados. Los periodistas estaban allí agolpados a las puertas del juzgado para intentar sonsacar algún tipo de noticia.

Paz Guerra con talante serio en un día complicado

Si bien hemos comentado que Isa Pantoja llegaba tranquila, es cierto que para Paz Guerra quizás haya sido un poco más complicado: ¿Se huele la resolución de la sentencia?. Pues quizás puede ser que el juez le dé la razón a Isa por las declaraciones vertidas sobre ella. Pero desde luego todavía hay que esperar. Paz llegaba bastante seria, aunque también es un talante que suele mostrar cuando se sienta en el plató de televisión. Últimamente la hemos visto bastante gracias a ser la defensora de su hijo.

La verdad es que no son buenos tiempos para la madre de Alejandro Albalá. Hace tan solo unos días, abandonaba el plató porque Sofía comenzó a acusarla de haber publicado un tuit sobre ella. La joven estaba bastante enfadada y la madre de Albalá ya no pudo más. De ahí que tuvo que ausentarse hasta que Jordi le pidió amablemente que volviera a ocupar su sitio. El padre de Albalá también ha salido en antena y no para apoyar directamente a su hijo. Discusiones con su otra hija, el concurso de ‘GH VIP’ y todas las demás polémicas, siempre hacen mella en una persona. Quizás por eso, Paz no esté atravesando su mejor momento.

Buenos tiempos para Isa Pantoja

Quizás los mejores tiempos los esté teniendo Isa Pantoja. Porque la hija de la tonadillera está en una relación con Asraf. ¡Parece que el amor ha llamado a su puerta!. Viajes y publicaciones de lo más románticas nos hacen partícipes de una historia de lo más apasionada y bonita. Así que si en el terreno personal le está yendo más que bien, parece que también ha arreglado las diferencias que pudiera tener con su madre y hasta con su hermano, presentándose así en la casa de GH para darle una sorpresa. En ocasiones también la vemos sentada en un plató de televisión desvelando alguno de los secretos de su familia. Ahora solamente queda esperar a ve lo que dice el juez, pero parece que Isa tiene todo a su favor para que también en esto, le traiga una buena noticia.