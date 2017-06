Cuáles son las funciones de las teclas F del teclado

En las entrevistas de trabajo solemos decir que tenemos nivel medio de ofimática, con conocimientos del instituto o de las tardes frente al ordenador escribiendo en el procesador. Sin embargo, los PetSis (peticiones del sistema), son los grandes olvidados. Si no los conoces por ese nombre, tal vez te suenen más por este otro: teclas F.

Hemos crecido en la era de la comunicación. Ésas que llaman “nuevas tecnologías” nos acompañan cada segundo, como símbolos diarios, llegando a poder ser una grave adicción. Pero, ¿sabemos tanto como creemos? ¡Empecemos!

Estos atajos te ahorrarán tiempo y dinero

F1. Esta tecla debería ser la más utilizada dentro de las teclas f. No obstante, los usuarios tendemos más a buscar en el navegador que a acudir a ella. Configurada como una ayuda a la aplicación, programa o sistema en curso, es la gran olvidada a pesar de encontrarse en un lugar sin pérdida: a la derecha de la tecla “Esc”.

F2. En esta situación, nos encontramos de nuevo ante una tecla desperdiciada. Destinada a cambiar el nombre de los archivos, sólo funciona cuando alguno se encuentra seleccionado, como su propia lógica indica. Porque puede parecer innecesaria, mas después echaremos de menos el tiempo desperdiciado con el botón derecho y el doble clic.

F3. Si nos sentimos perdidos, ésta es nuestra tecla. Con ella accederemos al menú de búsqueda dónde y cuando sea, estemos en la página que estemos.

F4. Combinada con “ALT”, podremos cerrar todo programa o página que se encuentre en esos momentos abierto. Sin esa combinación, sencillamente no funciona.

F5. Ésta sí que la conocemos. Se utiliza para actualizar o refrescar las páginas cuando navegamos por la red, que es donde solemos estar.

F6. Menos conocida pero igual de eficaz. Con esta tecla podremos escribir directamente en la URL en la que nos encontremos y modificarla. De nuevo, un golpe al ratón con las teclas f.

F7. Si nos quedamos en Internet no funciona. No obstante, si nos vamos a Microsoft Word, accederemos a la revisión de gramática y ortografía sin pensarlo.

F8. Si no has usado esta tecla, has tenido suerte. Al menos con la función que enciende el ordenador en modo prueba de fallos. La otra es un seleccionador de texto en Word que viene la mar de bien.

F9. Aquí nos encontramos unas funciones muy prácticas dentro de las teclas f. Con F9 podemos movernos por programas de diseño, Excel, Outlook e incluso actualizar Word.

F10. Si la mantenemos pulsada con “shift”, generaremos una ventana emergente. Si se encuentra sola, accederemos a la barra de navegación.

F11. Con acceso a Excel y Word, su función más utilizada es la de visualización de pantalla completa. Si le damos por un descuido, sólo hay que volver a pulsar para salir de ella.

F12. Si nos encontramos en Word o en Excel, podremos acceder a “guardar como” sin dilación. En caso de navegación, accederemos a su modo HTML.