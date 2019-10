¿Te imaginas una vida sin redes sociales? A nosotros nos gustaría hacerlo, pero la verdad es que después de tantos años no nos imaginamos no conectarnos a lo largo del día al Instagram, al Facebook o al Twitter. Y es que hay que reconocer que las RRSS nos han conquistado. Ahora bien, no siempre para bien. En algunos casos llega a ser una auténtica obsesión. Por eso te vamos a mostrar una serie de señales para saber si las redes nos están ahogando.

Y es que hay personas que, como verás, han convertido las redes sociales en su forma de vida. Otras que no pueden vivir sin conectarse. Otras que como nadie les comente sus publicaciones o les da a Me Gusta se sienten frustradas. Comprobarás que hay de todo y que en ocasiones las redes se pueden convertir en nuestra peor pesadilla.