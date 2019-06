Se cumplen ya 15 años desde que Don Felipe y la reina Letizia se dieron el sí quiero. Desde entonces han pasado muchas cosas. Por el medio ha habido nacimientos, muertes, abdicaciones, incluso familiares en la cárcel. Una relación que siempre ha estado en la picota. Son muchos los rumores de separación, aunque nunca se ha llegado a consumar. Te contamos los increíbles motivos por los que la Reina Letizia no se divorcia.

Entre aquel 22 de mayo de 2004 y el día de hoy han supuesto muchos y significativos cambios en la Familia Real española. Hemos tenido de todo una abdicación, un ascenso al trono, una entrada en prisión, un divorcio, varios nacimientos, algunos fallecimientos y una renovada institución en la que nada es lo que era. Sin embargo, la duda que siempre se ha mantenido en el ambiente es se divorcia la reina Letizia. De momento no pasa a ese grupo de famosos divorciados.

Antes y después de Mallorca

Todos recordamos que el incidente de la Misa de Pascua en 2018 marcó un antes y un después. En aquella ocasión el feo gesto de Doña Letizia hacia su suegra doña Sofía le dejó retratada. Pero la Casa de Su Majestad el Rey ya había afeado a la Reina muchas de sus actuaciones con anterioridad. Esos días se demostró que la cosa no iba nada bien. Y que había motivos por los que la Reina Letizia no se divorciaba.

No obstante, muchos medios aseguran que Doña Letizia sí se ha asesorado sobre la legalidad de ese ‘contrato’ que mantiene con la casa Real. Ya lo contaba en su libro Adiós Princesa David Rocasolano. El primo de la Reina le advertía: “Esto no son capitulaciones matrimoniales, Letizia. Este documento no es ni tan siquiera legal en algunos aspectos. En un contrato privado, ni en uno público se puede pactar la custodia de un menor sin pasar por un juzgado”. Letizia habría consultado la posibilidad de no acatarlas, un documento que se vio obligada a firmar, algo que parece del todo imposible, es innegociable. Este es uno de los motivos por los que la Reina Letizia no se divorcia.

Motivo por el que la Reina Letizia no se divorcia

Pero el más grande es que la reina no está dispuesta a renunciar a sus hijas y ese es el principal motivo por los que la Reina Letizia no se divorcia. Un detalle que en este aspecto es como tantas y tantas mujeres, que no se atreven a dar el paso por termo a perder el amor de sus hijos e hijas.

La crisis de 2013

Doña Letizia y don Felipe vivieron una gran crisis por 2013. Al igual que la crisis económica que vivía el país. En agosto de aquel año quedó claro que la pareja hacía aguas. Mientras que el rey estaba por la reconciliación, la reina no. Había tomado una decisión y estaba dispuesta a cumplirla. ¿Qué llevó a Letizia a desechar la idea del divorcio?

Uno de los grandes problemas de doña Letizia es que no se ha hecho a la monarquía. Criada en una familia normal, ella siempre ha hecho lo que ha querido. Ella cree que todavía puede seguir haciendo aquellas actividades de ocio de las que disfrutaba cuando era periodista. Así es como les hemos visto ir al cine, a un restaurante o a un concierto de música. Lo que eso supone para la imagen pública y para la seguridad. Sin embargo, los motivos por los que la Reina Letizia no se divorcia son otros como has podido ver.

Llegó un punto en que la reina daba más importancia a la parte privada que a la institucional. Hasta que un día el periódico ABC, por todos sabido que es de corte monárquico, quien se atrevió a decir la verdad. Un artículo firmado por Almudena Martínez–Fornés que levantó un terremoto en Zarzuela. Esta periodista daba los motivos por los que la Reina Letizia no se divorcia.

Rumores de divorcio

La periodista puso el ojo en unos movimientos de la pareja que hacían pensar: “Recién llegado de Paraguay, el Príncipe de Asturias ha reanudado este fin de semana sus vacaciones tras un paréntesis de cuatro días y en medio de fuertes rumores de crisis matrimonial. Estos rumores empezaron antes del verano, alimentados por unas cuantas salidas privadas de doña Letizia en solitario con sus amigos y alguna que otra del Príncipe, como cuando acudió solo al cumpleaños de su primo, Beltrán Gómez-Acebo”.

De esta manera van pasando los años pero parece que la calma ha llegado. Mientras tanto el rey emérito ha decidido no hacer más actos públicos, aunque sí se le ve en otros eventos. Como cuando se le vio con un apósito en público que encendió las alarmas.