El pasado fin de semana, y como cada año, Eva González acudió al Rocío, solo que esta vez nos dejó a todos babeando. Y es que publicó una foto en su cuenta de Instagram, con un vestido de lo más espectacular. La presentadora se quedó esos días en la casa de sus mejores amigas, y el propio estilista le dejó un comentario de lo más cariñoso en su foto.

Pero hacía mucho que no veíamos a Eva González vestir tan sexy, y eso que era un look de lo más rociero. Pero ella sabe cómo sacarse partido realmente. Y si no, que se lo digan a este mini vestido que lució hace unos meses en el programa de Pablo Motos.