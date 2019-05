Todos sabemos que Emily Ratajkowski tiene la facilidad de revolucionar Instagram con una sola publicación. Ella sabe que las fotos subiditas de tonos provocan millones de Likes yde comentarios. Así pues, ella sabe explotarlo. Por eso, la última foto de Emily Ratajkowski en bañador de hilo ha reventado la red social. Y es que lo más curioso es en el lugar en el que ha llevado esa vestimenta. No te lo puedes perder.

A la modelo británico se le ha ocurrido promocionar una nueva línea de bañadores y bikinis de su marca Innamorata con una imagen que se va a quedar en tu retina para siempre. de Emily Ratajkowski en bañador de hilo en una tienda de Los Ángeles, sí como lo oyes. No está en ninguna playa, ni piscina, ni siquiera en su casa, ha posado así en una tienda de ropa de la ciudad de California. Una imagen que ha desatado la locura en las redes sociales.

La foto de Emily Ratajkowski en bañador de hilo

En anteriores ocasiones ya habíamos visto algunas de las fotografía de la campaña promocional de este nueva línea, pero sin duda alguna ver a Emily Ratajkowski en bañador de hilo es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y más aún si lo hace en una tienda de Los Ángeles. En la imagen vemos a Emily en una tienda y dispuesta a comprar unos décimos de lotería. Ya sería el colmo que a la modelo le tocara la lotería. Y es que a los que nos ha tocado y con creces es a nosotros con esta foto.

Y sobre todo a sus fans. Una foto de Emily Ratajkowski en bañador de hilo que ya suma más de 1.5 millones de Me Gustas y cientos de comentarios. Ya sabéis que nos gustan mucho los comentarios por eso allá van unos cuantos. “Lo de Emily no es de este mundo”, “Esta mujer es brutal”. “Cada vez que veo a esta mujer me enamoro un poco más”, “La mejor de todas”, “Qué trasero por Dios”, “Una burrada”. “Me he quedado sin palabras” o “Desde luego se va a forrar” son algunos de ellos.

No sabremos cómo habrán ido las ventas de trajes de baño, pero estamos seguros de que tras ver la imagen de Emily Ratajkowski en bañador de hilo habrá subido mucho. Viendo la repercusión que ha geniudo esta imagen de Emily , seguro que en más de una tienda se van a agotar las existencias. ¿Te pondrías tú un traje de baño de este estilo? ¿Te atreverías a ir a una tienda así vestida? No es la primera famosa que posa en un bikini así, ya vimos a Kim Kardashian, pero nunca lo habían hecho en una tienda pública.

Emily Ratajkowski más enamorada que nunca

El caso es que Emily Ratajkowski sigue publicando diversos videos y fotografías donde muestra todo su amor con Sebastian Bear-McClard. La modelo acaba de publicar una postal junto al productor audiovisual. La publicación tiene más de 500.000 likes por parte de todos sus fanáticos de Instagram distribuidos en todo el mundo. “Salen muy guapos”, “Siempre juntos”, “Son una gran pareja”, dicen algunos mensajes en la red social.

Lo que no sabemos es que pensará su pareja de ver a Emily Ratajkowski en bañador de hilo, porque nosotros nos hemos quedado sin palabras. Hay que recordar que Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard se casaron en el 2018. La pareja compartió su alegría con todos sus fanáticos de Instagram, como no, aunque es cierto que este hombre no puede ser celoso. Si lo es, lo pasará muy mal cuando vea el resto de fotos que su mujer publica en Instagram. Algo que también le puede ocurrir a la pareja de cuando luce este minibikini Jennifer López.

Sea como sea, está claro que ver a Emily Ratajkowski en bañador de hilo es una imagen para reventar Instagram. Y así ha pasado. La británica pone el listón cada vez más alto, no sabemos cómo será la próxima imagen. ¿Qué ideas la propones?