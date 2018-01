10 vinos excepcionales que no cuestan más de diez euros

‘A mayor precio, más calidad’. Seguramente eso es lo que has escuchado toda la vida, pero, ¿Y si te digo que no siempre es así? La mejor calidad no siempre está en el precio. Esto pasa con los vinos, por ejemplo, ya que existen una gran cantidad de vinos excepcionales por debajo de los 10 euros, un precio bastante bueno para tratarse de vinos de calidad con un sabor muy especial.

A la hora de escoger un vino siempre tenemos que tener varios factores en cuenta: la ocasión en la que se va a tomar y con qué tipo de comida se va a acompañar. No es lo mismo comer un solomillo que comer una dorada. El vino tiene que acompañar a la comida.

Eso sí, existen vinos excepcionales que, lo tomes con lo que lo tomes, siempre acompañan a la comida. Son perfectos para cualquier momento, tanto para una cita romántica como para una cena para uno solo después de una larga jornada de trabajo. Ahora bien, ¿Cuáles son esos vinos excepcionales? Conocemos diez de ellos.