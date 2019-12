Los tacones nos encantan para completar diferentes tipos de looks. Pero es cierto que cuando hablamos de esos eventos especiales en forma de fiesta, no podemos resistirnos a ellos. Claro que cuando dicho tacón es un poco alto, quizás nuestros pies tengan que resentirse y desde luego, no es algo aconsejable para nuestra salud, si no es con la ayuda de algunos trucos.

Es por ello que lo que debemos hacer es intentar seguir una serie de trucos o consejos que nos ayuden a poder lucirlos durante mucho más tiempo. Si tú no quieres bajarte de tus preciosos zapatos de tacón, entonces te interesa lo que sigue y mucho. Eso sí, recuerda que es mejor no abusar de ellos , para que nuestros pies, espalda y piernas puedan recuperarse.