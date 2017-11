Los brazos atléticos de la Reina Letizia, la envidia del mundo entero

La Reina Letizia es la comidilla del mundo desde hace unos meses, y no por un nuevo vestido o una nueva tiara, no, sino por sus brazos. La Reina Letizia y sus brazos atléticos acaparan las portadas de muchos periódicos y revistas internacionales, que no es poco. Es cierto que los brazos de la monarca siempre han llamado la atención por lo tonificados que están (que todos sabemos lo difícil que es mantener esa zona firme), pero es que ahora llaman aún más la atención.

Los brazos de Doña Letizia, de tonificados a atléticos

Desde hace unos meses podemos observar como los tonificados brazos de la Reina Letizia, de los que siempre ha presumido, por cierto, han pasado a ser brazos atléticos y es que ni los mejores gimnastas consiguen tener un brazo como el de nuestra reina (o sí, pero no me digáis que no se pueden comparar). Ahora bien, ¿Cómo lo consigue?

Realmente no podríamos decir cómo logra tener los músculos de los brazos tan perfectos, pero lo que sí sabemos es que la Reina Letizia tiene una dieta muy estricta, de la que ya se ha hablado en muchas ocasiones, y que es muy disciplinada con sus rutinas deportivas, o eso es lo que aparenta.

A pesar de que no está confirmado, si que es cierto que siempre se ha comentado que la Reina Letizia practica Yoga, que va mucho al gimnasio y que tiene un monitor de Zumba que va a la propia Zarzuela un par de veces, al menos, por semana. La mezcla de todos estos ejercicios es lo que provoca que la reina sea el centro de atención internacional por sus brazos atléticos.

Pero la cosa no acaba ahí. La Reina Letizia también es una gran amante del running y por ello sale a correr alrededor de la Zarzuela casi a diario (siempre y cuando no se lo impida su agenda). Vamos, que podríamos decir que tenemos a la monarca más deportista del mundo entero y es que, ¿Cuándo se ha visto que una reina practique tantos deportes? Que sí, que todas cuidan la dieta, pero ninguna llega a tal extremo.

La alimentación de Doña Letizia también influye

Sin una buena alimentación los músculos no crecen, esto es totalmente cierto. Como hemos dicho, la Reina Letizia lleva una alimentación muy estricta en la que el consumo de azúcar está muy reducido, por no decir eliminado. Eso sí, las proteínas están a la orden del día en la dieta de la reina ya que son las que hacen crecer el músculo.

Estas proteínas la obtiene de las legumbres y de otros alimentos vegetales ya que, si recordáis bien, Doña Letizia lleva una dieta estrictamente vegetariana.

Así que si queréis tener unos brazos como los de la monarca (yo se los cambiaba encantada), debéis procurar llevar una buena alimentación y hacer deporte de forma continuada. Quién sabe, lo mismo también aparecéis en los periódicos internacionales como la Reina Letizia.