No hablamos de un apocalipsis zombi, hablamos de ese tan temido evento del que preferimos no hablar. Ya que entre más decimos de esto, más son las posibilidades que nos caiga la breva que la palmaremos todos. Que esto no es del agrado de nadie, incluso los expertos han compartido sus teorías sobre el fin del mundo.

Algunas teorías sobre el apocalipsis son muchas más lógicas que otras, aunque también se ha comprobado que en algunas ocasiones estamos más expuesto a vivir las cosas más insólitas que aquellas que le parecen más lógicas a nuestra mente. El ser humano está en decadencia y la naturaleza ha sufrido terribles daños con el paso del tiempo; para muchos son señales de lo todo lo que se viene.