1 El ser humano en su forma básica

Esperamos que este hombre no sufriera un accidente, sobre todo si era un empleado de esta tienda. Esta imagen únicamente hace que nos preguntemos ¿Qué clase de ser humano podría pararse en botellas de vino? ¿Que acaso no es claro que podrían romperse? Algunas personas al parecer no se detienen a pensar en estos “detalles”.

El final de este momento que fue grabado por una cámara; es desconocido. Lo importante es que podemos aprender de esto para fortalecer nuestra inteligencia y darnos cuenta que algunas cosas podrían no estar tan bien como pensábamos. Lo que es claro para muchos, al parecer no es tan normal para otros.