Lugares estratégicos para guardar dinero antes de viajar

A todos nos gusta viajar, pasar tiempo conociendo lugares nuevos, disfrutando de las tradiciones de otros, de monumentos y arte que no conocemos. Está genial lo de carretera y manta y ponerse a descubrir rincones de nuestro propio país, pero si podemos viajar al extranjero mucho más emocionante. Cuando viajas al extranjero ya sea porque vas fuera de la unión europea y has de cambiar de monedas, como si simplemente vas a otro país con el que compartes monedas, pero no hay oficinas de tu banco, lo normal es que lleves mucho efectivo encima, y guardar dinero es algo que preocupa a los turistas ya que son el blanco perfecto para cualquier carterista o ladrón.

Por ello y con el fin de que disfrutes de unas vacaciones sin sobresaltos, ni sustos hoy proponemos 9 lugares estratégicamente pensados para guardar el dinero mientras estas de viaje y que nadie lo encuentre.