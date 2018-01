Esculpen otra estatua de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no gana para disgustos cuando se trata de esculturas o bustos en su honor. Si bien el futbolista tiene una vida profesional plena, así como personal, en este caso todo se le vendrá abajo cuando vea cómo lo han dejado. No, las estatuas no son lo suyo. Parece que no dan acertado en hacer una que realmente lo pueda definir.

Hay que decir que en este caso se trata de una escultura hecha con hielo. Por lo que, no debe ser muy sencillo el tener que tallar el hielo para que se parezca a una persona. Las redes sociales están encantadas, una vez más, de una propuesta como ésta. ¿Qué te parece a ti?. ¿Se parece realmente al futbolista?.

Estatua de hielo de Cristiano Ronaldo

En Rusia se celebra el Mundial 2018. Por lo que Moscú ha querido hacer un sencillo, pero vistoso homenaje, al mundo del fútbol. Más concretamente hay una escultura por cada país que participará en el mundial. Así que, en este caso, se eligió a Cristiano Ronaldo como el jugador de la selección de Portugal. Junto a él, estarán más de 40 estatuas pero lógicamente, hoy nos centramos solo en una de ellas.

Sí, la que da vida a Cristiano Ronaldo ya es todo un éxito, pero en las redes sociales. Así que, partiendo de ello, sabemos que tanto éxito será porque la escultura en sí algo curioso tiene. Pues sí, que el parecido razonable no aparece por ningún lado. Si bien, como hemos apuntado, no debe ser sencillo trabajar con hielo, las redes sociales no tienen tanta compasión.

Toda esta historia nos recuerda a aquel busto del futbolista que se ubicaba en el aeropuerto de Madeira y que, corrió como la pólvora por internet. Claro que cuando Cristiano lo vio, parece que le gustó. Aunque sí es cierto que pidió que se le quitaran esas pequeñas arrugas que habían colocado en su rostro al sonreír. Ahora nos queda esperar a ver qué es lo que opina cuando vea la escultura de hielo, de la que todo el mundo está hablando.

Para muchos el parecido entre el busto de Madeira y la escultura de hielo es todo un hecho. Una manera de unir ambos conceptos. Por lo que parece que el jugador no está teniendo suerte a la hora de ser retratado. Si los memes llenaron las redes sociales con el primer homenaje, parece que con este segundo está ocurriendo algo muy similar. Siempre se dice que a la tercera va la vencida. ¡Seguro que lo conseguirán!.