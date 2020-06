¿Pueden los animales ganar más dinero que tú? Pues aunque sea triste, sí. Vivimos en la época de las nuevas tecnologías y de la imagen. Y parece ser que algunos animales se han adaptado mejor que los humanos. Perros, gatos, pájaros que se han convertido en auténticas estrellas del Youtube. Son los Rubius o AuronPlay de cuatro patas, youtubers que no dejan de ladrar y maullar.

Vamos a conocer cómo se puede hacer. Y es que quizás tengas en tu casa una fuente de riqueza y no lo sabías. Ahora bien, si no tienes mascotas en casa o sí la tienes, no saben hacer nada, no sabemos cómo te va a sentar enterarte de la cifra de dinero que están ganando.