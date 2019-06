Georgina Rodríguez ha sido uno de los temas más comentados de la semana, luego de que saliera a la luz una foto en la que se le puede ver con un leggings muy ajustados que dejan a la vista el excelente trabajo que ha estado realizando últimamente durante sus entrenamientos. Los resultados han sido notorios.

Los seguidores de Georgina Rodríguez afirman que de todas las WAGs, Georgina Rodríguez es la que tiene el mejor cuerpo. Ni Victoria Beckham con todos sus millones podría llegar jamás a tener un cuerpo tan admirado como el de la mujer de Cristiano Ronaldo, sin embargo los fans de Shakira no están muy de acuerdo con esto. La guerra de los fanáticos de estas dos famosas ha comenzado y han sacado a la luz las mejores fotos en leggings de ambas. ¡No te las puedes perder!

La guerra entre Georgina Rodríguez y Shakira

Muchos aseguran que ser una WAG no es nada sencillo. Ya que se encuentran siempre ante críticas sobre su cuerpo, siendo mujeres de futbolistas, se espera que siempre mantenga una apariencia impecable y que luzcan bien en todo momento. Pero en el caso de Shakira esto no siempre ha sido así. La cantante colombiana es todo menos una WAG tradicional; sus seguidores aseguran que esto se debe a que tiene una carrera propia como cantante y que no necesita de la fama de su marido para ingresar más dinero o alcanzar más fama.

A Shakira se le ha visto en un sin fin de ocasiones con una imagen desprolija, con el cabello descuidado y vistiendo como si recién se ha levantado de la cama; pero a Georgina Rodríguez siempre se le ha visto con ropa de diseñador y mostrando las increíbles curvas que muchas envidian, para Rodríguez su cuerpo es la clave para seguir ganando más seguidores en las redes sociales e incluso para que Cristiano Ronaldo no pierda el interés por ella.

Pero si existe algo que tienen en común Shakira y Georgina Rodríguez, es que ambas tienen un trasero muy bien tonificado; ambas se ejercitan regularmente para mantenerse en forma, pero recientemente en las redes sociales se ha lanzado la interrogante de ¿A quién le sienta mejor los leggings? A lo que muchos han contestado que la ganadora indiscutible es la guapa Georgina Rodríguez. La foto deja claro que en su cuerpo no existe una sola gota de grasa y que su firme trasero no tiene nada que envidiarle al de Shakira. Los seguidores de la colombiana por su parte, no han perdido la oportunidad para recordarle al mundo que Shakira fue coronada hace muchos años como “El mejor culo de Colombia”.

Shakira y Georgina Rodríguez en leggings

Luego de una larga discusión en las redes sociales que se mantuvo por largas horas entre los fans de Shakira y los fans de Georgina Rodríguez, la guerra se calmó un poco cuando ambas partes decidieron que entre estas dos famosas ambas están muy bien dotadas. Shakira clara, es mucho mayor que Rodríguez, pero para su edad sigue conservando un cuerpo envidiable; mientras que Georgina Rodríguez aún está muy joven, lo que la pone a la delantera para cuando pasen un par de años más.

Muchos esperan que Georgina Rodríguez siga conservando su perfecta figura con el pasar de los años y que no se descuide; tal como lo ha hecho en algunas ocasiones Shakira, quien se dice que se encuentra demasiado frustrada en estos momentos por sus deudas con Hacienda que no tiene cabeza para otra cosa. Una situación que la pone en desventaja, ya que muchos se comienzan a olvidar de la cantante; quien realmente no ha tenido una vida pública desde hace ya largo tiempo.

Se espera que cuando Shakira aclare por completo sus problemas con Hacienda, esta pueda retomar de llena su carrera como cantante y seguir llenando plazas como siempre lo ha hecho. Como muchos recordaran, Shakira había sido citada para declarar sobre sus cargos por fraude ante los tribunales el día de ayer 12 de junio, por lo que muchos de sus seguidores están a la espera de conocer que es lo que ha pasado con la colombiana y cual será el total que tendrá que pagar como multa.