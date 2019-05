Shakira ha dado mucho que hablar en el reciente mes; desde las especulaciones de su posible embarazo hasta unas nuevas fotos bestiales de su escote que han dejado con la boca abierta sus fanáticos. No es lo usual ver a Shakira usando escotes en un día regular; a menos que se trate de una foto sexy en Instagram o que tenga que ir arreglada para un evento; razón por la cual nadie se espera que se animara a tan profundo escote.

Los camarógrafos por supuesto, no iban a dejar pasar la oportunidad de fotografiar tan memorable escote de Shakira. Sin embargo, luego de la publicación de las fotos; Piqué seguramente no quedo nada contento al ver el escote con el que su mujer había salido a pasear. Recientemente, no se han escuchado especulaciones de que algo ande mal entre la pareja; todo lo contrario, hasta se escucharon rumores que señalaban que Shakira podría estar embarazada del tercer hijo del futbolista; algo que aún queda sin resolver.