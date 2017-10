Esta es la obsesión de María José Campanario con Belén Esteban

María José Campanario está en boca de todos tras casarse con Jesulín de Ubrique. Conocemos su vida por las publicaciones en la revista Hola junto a su esposo. Es conocida también sus rencillas con Belén Esteban. Las aguas estaban tranquilas, pero desde su ingreso en el psiquiátrico nuevamente todo se ha envuelto en polémica.

María José padece fibromialgia. Es una enfermedad de las llamadas fantasmas con difícil tratamiento. Ha llegado a declara que ella se ingresa cuando ya no puede más con sus dolores. La sensación es como si le atravesasen mil cuchillos por todo su cuerpo. No es de extrañar que en este año ya haya tenido más de seis ingresos. El último en un psiquiátrico donde dice que estuvo para regular la medicación y así poder descansar mejor. No deja de ser un centro para la salud mental y eso lleva muchas connotaciones que no le hubiera gustado airear.

Desde su ingreso Maria José ha sido pura noticia. Kiko Hernández declaró que estaba obsesionada con Belén Esteban. Parece que alguien de su familia es un topo que por dinero cuenta todo lo que ve a su alrededor. María José supuestamente guarda desde hace muchos años recortes de todas las apariciones de Belén en la prensa rosa. Las guarda en cajas de zapatos clasificadas en su dormitorio principal. No se sabe porque hace esto ¿será verdad?

Otra de las cosas que se han comentado este verano es el nuevo look con el que apareció María José Campanario. Se tiñó totalmente de rubia, pero un rubio muy parecido al de Belén Esteban. El peinado era una coleta muy alta como se lo suele poner la princesa del pueblo ¡otra coincidencia! Jesulín no quiso en ningún momento declarar nada de lo que se estaba diciendo de su esposa. Dijo: “yo sólo hablo en el Hola”

La metedura de pata de Belén Esteban

Belén no quiso sentenciar nada al respecto, pero sólo pasaron unas semanas para que a golpe de talonario contara una cosa muy íntima de la mujer de Jesulín. Declaró que este verano la llamó para pedirle una cita y tomar un café. Le explicó el deseo de que no se enterara de eso nadie de su familia, en especial su marido. La de San Blas no dudó en contarlo y se formo una buena. Pronto todos se le echaron encima diciendo que no debió de contar semejante cosa tan íntima que se tiene entre dos personas. Fue muy criticada, pero esta como siempre pasaba de todo. Durante varias semanas se estuvo debatiendo sobre el tema en muchos programas del corazón. Parecía que iba a caer la popularidad de la co-presentadora, pero no ha sido así. Sigue apareciendo en su programa como siempre y con la misma audiencia.