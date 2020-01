Desde hace unos años, corre una fiebre muy divertida entre los círculos foodie por encontrar la mejor hamburguesa del país. Campeonatos de hamburguesas, de toppings o de mejor carne de vacuno, no hay local que se precie que no tenga su hamburguesa de la casa. Un producto del que, aunque no hay que abusar, todo el mundo disfruta en algún momento. Lejos de las hamburguesas prefabricadas de las franquicias, te ofrecemos una recopilación de las diez mejores hamburguesas española, avaladas por premios de chefs de reconocido prestigio. A ver cuántas conoces.

1 Mad Grill (Madrid) La hamburguesa del Mad Grill destaca por sus aros de cebolla El Mad Grill es un sitio cool de la Cava alta, donde aunque es difícil aparcar, merece la pena el esfuerzo. Si te gustan las hamburguesas, claro. La carne, como no podía ser de otra manera, está muy buena, y además la preparan al punto que desees. No es una hamburguesa grandota, especialmente la carne, pero eso no le quita ningún mérito. La hamburguesa viene con cebolla caramelizada y otro tipo de acompañantes al gusto. Atrás Siguiente