1 Muebles

Un mueble es una cosa tan específica y con tantas particularidades que debería ser una compra muy meditada. Y las compras en rebajas con de todo menos meditadas.

Uno no sale a comprar muebles como el que sale a comprar ropa. La ropa, además de ser un artículo más económico – en general – es un artículo de consumo mucho más rápido y caduco. Pero esto no es así con los muebles.

Si te compras una mesa, o un sofá se supone que querrás amortizarlos unos cuantos años, así que no debes precipitarte. Tampoco debes comprarte el primero que veas a un precio rebajado, porque probablemente no sea el mueble que te encaje en el espacio que tengas, o no cubra tus necesidades específicas.