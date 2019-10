1 Cosas que deberías evitar en Japón

No pidas a menos que sea de vida o muerte: En Japón se toman muy en serio cuando persona les dice que “quiere algo”.

Para ellos, el no tener algo que tú deseas les hace sentir como terribles anfitriones, les causa vergüenza y deshonra. De tal manera, que si vas y les pides una taza de café, saldrán de inmediato a por ella.

No solo traerán una bolsa de café, es posible que regresen con muchas opciones. Y en el caso de no poder salir por una bolsa de café, es posible que pasen todo el día pensando que te han fallado. Así que lo mejor es que no les pidas algo que no creas que tienen, ya que esto es una cosa de honor para ellos.