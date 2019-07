1 Palabras más comunes de los millennials

YOLO: Esta es una de las palabras más antiguas de los millennials y no es más que un acrónimo de You Only Live Once; que significa “Solo se vive una vez”, una frase que da a entender que en la vida no existen segundas oportunidades, que debes actuar rápido y disfrutar con todas tus fuerzas porque no hay otra vida después de esta.

Random: Es un término que se utiliza para expresar que algún suceso ha ocurrido de manera aleatoria, inesperadamente e incluso de forma extraña. “Esa persona apareció random”, lo que expresa quiere decir que una persona ha aparecido en el lugar de manera inesperada o actuando de manera inoportuna.