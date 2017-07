10 cosas totalmente gratis que hoy ya puedes hacer en Internet

En los últimos tiempos, Internet ha pasado a convertirse en algo imprescindible, y nos mantenemos conectados casi todo el día ya sea a través del ordenador o de dispositivos móviles como tablets o smartphones. Nos permite estar informados en todo momento y nos ofrece la posibilidad de comunicarnos al instante con nuestros seres queridos. En Internet tenemos los medios necesarios para hacer lo que queramos.

Además, las comprar por Internet también han dado un paso adelante, gracias a una mayor simplicidad y seguridad en el proceso. Todo eso y mucho más es lo que puedes hacer a través de Internet.

Siguiente Administrar tu economía Si hay algo que nos resulta complicado a la mayoría de personas de la compleja vida de adultos es el hecho de llevar al día los pagos de todas las responsabilidades que tenemos. Pagar facturas, comprar comida, ahorrar algo de dinero para las vacas flacas, en fin, que la gestión de la economía doméstica no es nada sencilla y a veces tenemos que hacer auténticos malabarismos para llegar a final de mes con lo que tenemos. La buena noticia es que gracias a internet podemos encontrar diversas webs que nos ayuden a administrar nuestras finanzas. Por ejemplo Mint.com, 100% gratuita y que nos ayudará a sacarle el máximo partido a nuestro sueldo.

Alguien que te escuche

Hay momentos en la vida en los que necesitamos desfogarnos, soltarlo todo y que alguien nos escuche. Para esto, sin duda lo mejor es un amigo o un familiar que nos escuche sin juzgar y nos apoye, pero puede que, por una causa u otra, nos encontremos en una circunstancia en la que no podemos contar con un amigo para eso, ya sea porque no está cerca, porque el tema es delicado y no queremos compartirlo, etc.

Por ello hay webs como 7 Cups of Tea (sólo en inglés), un servicio gratuito en el que puedes conversar con una persona que te escuchará y con quien podrás desfogarte. Es una especie de teléfono de la esperanza 2.0