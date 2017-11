La curiosa razón por la que Cristiano Ronaldo alquila vientres

Cristiano Ronaldo siempre está en boca de todos, si no es por una cosa es por otra. Bien conocido es por ser uno de los mejores jugadores del mundo. No sólo por eso se le conoce en todos los confines. Este chico portugués tiene demasiado dinero en sus bolsillos y ya no sabe que hacer con él ¡estos famosos y sus excentricidades! Cristiano Ronaldo juega en el Real Madrid desde hace ya muchas temporadas y no creemos que por ahora se vaya a ir ¿para qué?

En el Real Madrid le pagan lo que quiere y más. Es un chico muy soberbio y siempre presume de tener mucho dinero. No sólo de eso, también de su gran belleza ¡a golpe de bisturí amigo! Llegamos a la conclusión de que el resto de los mortales no somos feos, sino pobres más bien. A Cristiano Ronaldo parece ser que le gustan los niños y mucho. Ya tiene cuatro hijos. Acaba de ser padre de una niña con Georgina, pero es con la única mujer que ha tenido un hijo. Sus otros tres nacieron por gestación subrogada ¡eso vale demasiado dinero para el resto de lo mortales! Sólo él se lo ha podido permitir parece ser.

Su primer hijo nació por gestación subrogada. Este método es bien sencillo. Buscó una mujer. Esta se inseminaba con su semen y se quedaba así embarazada y a cambio recibía una gran cantidad de dinero. Es un tema muy controvertido que algunos apoyan, pero muchos otros no. Algunos no ven normal como esas mujeres pueden tener a bebes, crear un vínculo y luego hacer como si nada hubiera pasado. Muy natural a simple vista no parece. En Estado Unidos es legal, pero en España no (ni se lo plantean) Cristiano tuvo que recurrir a este método para su primer hijo.

Lo usó para sus segundos hijos (Mateo y Eva) Estos son gemelos que vinieron al mundo por este método, pero la pregunta es ¿por qué Cristiano Ronaldo usa este método pudiendo tener hijos con sus propias parejas? Es difícil de entender ¡él que lo puede tener todo y a quien quiera por así decirlo! Se tiene entendido que por esta práctica no se paga menos de 200.000 dólares. Según una revista, el vientre de alquiler siempre lo ha escogido por catálogo. Obliga a renunciar a la madre a todo derecho sobre el hijo.

¿Complejo de edipo en Cristiano Ronaldo?

Según Magdalene Salamanca (experta en psicoanálisis) es problema que presenta Cristiano Ronaldo es bien sencillo. Tiene un gran complejo de edipo no resuelto (ni ganas hay por lo visto) Es una reacción propia de un complejo de edipo. Si supera a la ley, supero al padre. Estoy por encima de todo, soy omnipotente y no necesito a nadie más. No necesito a una mujer para tener hijos declaró. A ver amigo ¿qué tontería es esa¿ ¿cómo qué no necesitas a ninguna mujer¿ ¿acaso no has pagado a dos para poder ser padre? ¡a este hombre le rebotan las neuronas! Hace pocos días ha sido padre de una niña con su novia Georgina.