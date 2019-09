Ha finalizado la fase tres de Marvel, y con ella, llega un nuevo comienzo. La casa de las ideas nos trae un sinfín de grandes superhéroes a la gran pantalla. Algunos de estos son de las fases anteriores, puesto que no tuvieron el protagonismo suficiente. Pero una de las grandes noticias, es que nos traen el filme The Eternals.

Esta película tendrá un gran elenco, entre el que destaca Angelina Jolie y Salma Hayek. A continuación, te contamos quienes son todas las nuevas caras del UCM, y cuáles son sus papeles.

Lia McHugh

A pesar de su juventud, Lia McHugh ya ha trabajado en 7 películas, antes de entrar a formar parte del elenco de The Eternals. En su mayoría, han sido dentro del género de terror, por lo que este es un nuevo reto para la joven.

En este filme, tendrá el papel de Sprite. Este es el más travieso y bromista del equipo de superhéroes, por ello es el menos apreciado del grupo. Suele ser a quien más regaña, ya que no solo gasta bromas a sus compañeros, si no también a los humanos.

Este Eterno no puede crecer, por lo que su apariencia es siempre la de una niña de 11 años. Uno de sus mayores problemas, debido a la imposibilidad de crecimiento físico, es que los demás no la toman en serio.

Kumail Nanjiani

Este actor nacido en Pakistán, será el encargado de interpretar a Kingo, el mejor espadachín en The Eternals. Kingo pasó siglos en Japón, donde aprendió los caminos de los samurai.

Este tiene todos los poderes de un Eterno, la inmortalidad, súper fuerza, volar, proyección de energía y manipulación molecular.

Sin embargo, este prefiere batirse cuerpo a cuerpo, con la espada que le forjó el Eterno Phastos, con la cual puede cortar casi cualquier cosa.

Don Lee

Este actor surcoreano tendrá el papel de Gilgamesh en The Eternals. Aunque este nombre tiene una historia, ya que inicialmente se llamaba El Olvidado. Este es el Eterno más fuerte de todos, y quien más resistencia posee en combate.

fue desterrado de los Eternos, pero Sprite le convenció para unirse a los suyos de nuevo para derrotar a los Desviados. Tras la batalla, se renombró a sí mismo como Héroe. Poco después, tomó el nombre de Gilgamesh.

Este fue uno de los nombres que le pusieron los terrenales, al confundirlo con seres mitológicos como Hércules.

Brian Tyree Henry

Este actor estadounidense es conocido por uno de sus últimos trabajos dándole la voz a Jefferson Davis, el padre de Miles en la película Spider-Man: Un nuevo Universo. Actualmente se encuentra trabajando para la segunda parte de Un lugar tranquilo, además de The Eternals.

En este último tiene el papel de Phastos, este personaje eligió quedarse en la Tierra, debido a su búsqueda obsesiva por una persona u objeto no identificado.

Aunque de los eternos, es el más reacio a la batalla, decidió seguir a Ikaris en la batalla. Él es el encargado de la tecnología que apoya al equipo de los Eternos. Su cuerpo es más rápido que el de los demás, además de tener la capacidad de la regeneración.

Lauren Ridloff

Uno de los papeles más conocimos de esta actriz es el de Connie en la popular serie The Walking Dead. Ella será la primera superheroína sorda del Universo Cinematográfico Marvel.

Interpretará el papel de Makkari, un personaje originalmente masculino, el cual ha pasado a ser femenino. Debido a su obsesión por su velocidad, ha perdido ciertas capacidades. Ya no es capaz de volar, ni proyectar fuerza ocular y reordenamiento molecular.

Ella es la Eterna que más se ha mezclado con los terrestres a lo largo de la historia. Enseñó a los egipcios a leer, le inculcó la filosofía a Platón, y estuvo en la batalla de Troya. Puede que gracias a este personaje de The Eternals, veamos varios saltos en el tiempo.

Richard Madden

La mayoría lo conocemos como Robb Stark, de la casa Stark de Invernalia, en la serie Juego de tronos. Aunque también fue el príncipe Kit en la película de Cenicienta en el 2015.

En The Eternals tendrá el papel de Ikaris, uno de los más poderosos. Este tiene un apego mayor a los terrestres, ya que el mismo nació en Polaria, lo que ahora se conoce como Siberia.

Este es capaz de utilizar la materia cósmica para crear ilusiones y disfrazarse, además de leer la mente de los demás. Posee también un control total de su forma física, y puede proyectar rayos desde sus ojos o manos.

Salma Hayek

Considerada como una de las actrices mexicanas que ha alcanzado más notoriedad en Hollywood. Tendrá uno de los papeles más importantes en The Eternals. Su personaje, al igual que el de dos de sus compañeras, era originalmente masculino.

Salma Hayek interpretará el papel de Ajak, quien tiene un instinto paternal sobre todo el grupo, ahora maternal. Cuandoe sta se unió al elenco del nuevo trabajo de Marvel, publicó en sus redes sociales la gran noticia.

“Hay mucho instinto materno en esta Eterna que se supone que no debe tener hijos. Así que esto es muy emocionante y me siento muy honrada de ser parte de una película que permitirá que las personas que nunca se sintieron representadas en superhéroes o en este caso Eternals, estén representadas porque me enorgullece tener una familia diversa.“

Por el momento, se desconocen los súperpoderes que tendrá esta Eterna, pero teniendo en cuenta que es de las principales. Todos ellos, exceptuando a Ikaris, pueden volar, así que este es algo asegurado.

Angelina Jolie

En un principio, Angelina Jolie solicitó en marzo el papel de Sersi, aunque obtuvo uno mejor, será Thena en The Eternals. Ella, junto a Salma Hayek y Lauren Riddloff serán las grandes protagonistas de esta nueva fase del universo cinematográfico Marvel.

El nombre original de esta superheroína era Azura, pero su padre, Zuras se vio obligado a cambiarlo por orden de Zeus, ya que se parecía demasiado al de su hija Atenea.

Uno de los poderes que tienen todos los Eternos en común, es la de teletransportarse, pero ninguno la lleva a cabo. Y es que la sensación corpórea de este viaje no les resulta agradable.