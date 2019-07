1 Tom Holland

A este actor no solo le gusta la interpretación, si no que también es un reconocido bailarín británico. Spider-Men no es el primer filme en el que hemos podido ver a este joven, pues ‘Lo imposible’ estuvo en sus inicios, donde actuaba como Lucas Bennett. Más tarde fue Thomas Nickerson en ‘En el corazón del mar‘, y ahora es el turno de ser el mejor Peter Parker.

A pesar de haber cosechado un gran éxito en Marvel Como Spider-Man, el actor tiene que expandir sus muros. Además, la saga de películas ha terminado, y por eso busca nuevos objetivos, y tiene pinta de que no le va mal. Aún no hay nada confirmado, pero es muy probable que vuelva a trabajar con los hermanos Russo. Es más, puede que sea el protagonista en ‘Cherry‘.