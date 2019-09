Para los que pensaban que no había nada más allá de Avengers: Endgame, déjame que te dé una buena noticia, Marvel tiene planes. Y no son pocos, ya que al menos, tiene chicha para 5 años. Y no lo digo yo, si no el propio Kevin Feige, presidente del estudio.

Su intención es introducir personajes a los que ya conocemos y amamos, además de otros nuevos, que ni los mayores fans del cómic conozcan bien. Eso sí, gracias al trato entre Disney y 20th Century Fox, X-Men y los Cuatro Fantásticos volverán.