10 Superfallos en las series de televisión

En Downtown Abbey tienen mucha sed

Ha calado hondo, no solo en la televisión británica, que es de donde procede, sino también en nuestras pantallas. Sin embargo, de vez en cuando, en estas producciones también se cometen errores garrafales. Que si el lío para empezar a grabar, que si las actrices están maquilladas, que si la chica tiene sed, que si le traemos una botella de agua… y claro, al final filmamos con las prisas.

Eso no es lo peor, sino lo peor es que se cometan fallos y queden en la posteridad, como en esta foto promocional de la quinta temporada, en la que aparecen Lord Grantham y Lady Edith. Pero no son ellos los protagonistas, no, sino una botella de agua que ha quedado encima de la repisa de la chimenea. Esas fotos se usaron en todos los formatos, para anunciar el comienzo de la temporada, así que ellos mismos fueron promocionando el fallo. ¿Sin querer? ¿O se pretendía que se hablara del póster?