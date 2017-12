¿Recuerdas a los concursantes de “Casados a primera vista” 2da edición?

“Casados a primera vista” es un concurso de Antena 3 que, lleva pocas ediciones, pero parece que se ha perfilado como uno de los de más éxito. Sin duda, la novedad del mismo es que unas parejas hacen unos test de compatibilidad a través del personal experto. Ellos les buscarán alguien afín, con quien tengan una alta compatibilidad.

En algunos casos, parece que la cosa cuaja pero en otros, se lleva a cabo la boda por todo lo alto, para después, si te he visto no me acuerdo. Porque la convivencia no es sencillo y más, con alguien que acabas de conocer. Hoy te hablamos de los concursantes y parejas de “Casados a primera vista” en su segunda edición.