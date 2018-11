El caso de Nicolas Cage y otros famosos que están terminando mal su carrera

Nicolas Cage

Aunque un actor llega a lo más alto, se mantiene un tiempo y luego cae en picado, es un tanto difícil que vuelva a ser el que era. Aunque en esta vida nunca se puede decir ‘nunca jamás’. Lo cierto es que Nicolas Cage ha sido un gran actor con premios muy importantes a su espalda. Pero ya lleva más de una década que sus papeles no le otorgan ese gran reconocimiento para volver a llevarlo a ese pico tan alto. Muchos tienen la respuesta a ello.

Porque se dice que Nicolas Cage ha dicho que sí a todos esos trabajos que le iban ofreciendo. El problema es que muchos de ellos no eran una buena solución. Pero por otro lado, sus problemas económicos no le dejan más oportunidad que aceptar todas esas ofertas que salían. Aunque él ponía todo su empeño su carrera no brilla con luz propia como ha hecho hace unos cuantos años atrás.