Aunque algunos de ellos hayan llegado muy lejos y otros casi de lo mismo, no siempre las infancias de los famosos han sido de lo más especiales. Algunos de ellos han tenido que pasar por varios problemas. Claro que siendo tan pequeños, la gran mayoría apenas los recuerda. A raíz de ello, hoy hablamos de las celebrities que fueron niños adoptados.

De este modo, su calidad de vida ha evolucionado para mejor, de eso no hay duda. Así que, puede que no conozcan mucho de sus verdaderas raíces, pero sí de lo que les ha deparado la vida. En ocasiones, la misma familia se hacía cargo de ellos y en otras, familias ajenas. Porque se suele decir, padres no siempre son los que engendran, sino los que crían y cuidan a sus pequeños.