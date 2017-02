Los 10 secretos mas perturbadores de la NSA

¿Cuidas bien de tu teléfono?

Todo lo que guardas en tu teléfono: contactos, planes, agenda, frases inspiradoras, imágenes… todo, puede llegar a la NSA. Puede parecer terrorífico, pero es así. Se dice que la NSA puede llegar a grabar conversaciones que tuviste tú con cualquier persona hace cinco años.

Esto sí que es aterrador, porque probablemente no te acuerdes de qué has hecho hace tres días, como para recordar qué dijiste hace tres años. Así que por si acaso, vigila bien lo que tienes en el teléfono, y si tienes material que no quieres que vean el resto del mundo, como fotografías tuyas íntimas o cosas así, mejor elimnarlas. Más vale prevenir que curar.