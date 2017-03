9 formas en las que los norcoreanos usan la tecnología de forma poco convencional

Las tablets, un lujo

En un país que es considerado del tercer mundo, y con una gran falta de recursos básicos, la tecnología es un lujo. Así que lo que hay es bastante caro. En cuestiones de tablets, por ejemplo, tener una tablet china es todo un lujo que está reservado para las élites de los norcoreanos. Entonces, los modelos que hay en realidad son importaciones baratas de China.

Esto puede llegar a costar unos 250 euros, una cantidad que no puede pagar la mayoría de los norcoreanos. Es por eso que está reservado a personas de gran importancia. Pero en realidad, no sabemos para qué sirve, porque esta tablet no tiene ni wifi ni bluetooth. Funciona con un sistema primitivo de Android y… en realidad no sabemos para qué lo usan si no tiene internet.