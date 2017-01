10 trucos para vender más en Wallapop

Seguro que estas alturas ya todo el mundo conoce Wallapop. Se trata de una aplicación para móvil gratuita. A través de ella, puedes poner a la venta todo aquello que, está en buen estado, pero que ya no usas. Cuenta con unas instrucciones muy sencillas, así que tan solo tienes que descargarla y en breve, podrás usarla.

Los pasos a seguir son muy sencillos. Primero eliges ese objeto que tienes en casa de adorno, que nunca usas y que a otra persona podría interesarle. Le echas una foto, la subes y le pones precio. ¡Así de sencillo!. A partir de aquí, tan solo queda saber unos trucos para vender más. ¿Quieres conocerlos?.

Buscar el objeto

Cuando tengamos decidido el objeto que vamos a poner a la venta, primero vamos a buscarlo en el buscador. Intenta buscarlo de varias maneras. Es decir, con sinónimos para ver todas las opciones que tenemos disponibles. Nos vamos a fijar en el rango de precios.

Seguro que si buscas vestido o traje, como sinónimo, encontrarás numerosas opciones. Fíjate en las cualidades de los mismos y su precio. Está claro que te encontrarás con muchas variedades. Cada uno pone el precio en función de lo que necesita o puede.

Tú no pongas un precio muy alto, aunque el objeto lo valga, ni tampoco muy bajo. Una opción intermedia siempre es aconsejable para captar público. Si vamos a poner algo a la venta, es porque realmente no lo queremos ni usamos. Así es que, tampoco ganamos subiéndolo mucho de precio.

Título del objeto

Para que la gente encuentre más fácil todo lo que necesita, tienes que ponerle un título a tu objeto. Eso sí, aquí ten mucho cuidado. En ocasiones queremos expresar lo perfecto, bonito y barato que es, y se nos va de las manos. A la hora de poner un título, tenemos que ser concisos.

No podemos darle muchas vueltas ni tampoco ser subjetivos. Ya que lo que a nosotros nos encanta, quizás a otras personas no. Pon nombres concretos, por ejemplo, si quieres vender una blusa, escribes este sustantivo y puedes añadir a mayores el tejido o el color de la misma.

Pero desde luego no pongas palabras como “oferta”, ni nada de nombres genéricos. La gente necesita una definición concisa del producto. Piensa en una persona que busca ese objeto, ¿qué escribiría para buscarlo?. Pues éso es lo que tú tendrás que poner.

Descripción del producto

Cuando tengas claro el título del producto, tendrás que realizar una descripción corta del mismo. Ahora es el momento de seguir en la misma línea que antes citamos, pero intentando usar palabras diferentes para que todos lleguen a nosotros.

La descripción también tiene que ser corta pero muy concisa. Puedes añadir los datos claves e importantes de lo que vendes. Del mismo modo, siempre se aconseja escribir algún que otro sinónimo del producto en cuestión, para llegar a más gente posible.

Siempre es preferible aportar los datos más relevantes, porque sino, te llegarán cientos de mensajes. Si es prenda de ropa, opta por poner claramente la talla. Si es un objeto, escribe su color porque en una imagen no siempre sale bien reflejado.

Las fotografías del producto

Algo que va a llamar la atención de nuestro producto en Wallapop es su imagen. Es lo primero que tienen como dato los usuarios y futuros compradores. Así es que, tenemos que subir esas fotos que realmente lo representen. No sirve de nada las imágenes borrosas.

Una foto bien centrada y con buena luz es cuanto necesitamos. Intenta hacer las fotos de día y cerca de un punto de luz natural. La luz artificial puede crear sombras innecesarias y hasta cambiar parcialmente el color del objeto o prenda en cuestión.

Lo que queremos es que el producto se vea bien, pero también que quede una calidad perfecta en la imagen. Sabemos que la presentación es una parte importante de todo negocio. Así, se nos da una idea también de la persona que está vendiendo.

Ropa en venta

Quizás cuando es un objeto, no ocurre tanto, lo mismo que complementos pero desde luego, la ropa sí que necesita de un cuidado especial. Quizás no hace falta decirlo pero sí recordarlo. Una prenda de ropa usada, necesita de un mínimo de higiene.

Es por ello que tendrás que lavarla a conciencia, dejar que huela bien y plancharla. Todo esto antes de echar la foto que hemos comentado. La limpieza entra dentro de la buena presentación y más, si va a ser vendida a nueva nueva persona.

Intenta que las prendas no estén arrugadas, porque de nuevo estaremos dando una imagen no demasiado llamativa. Sí es verdad que no todo el mundo dispone del mismo tiempo, pero en esta ocasión es necesario sacarlo de donde sea para que tengas más ventas en Wallapop.

Regatear

Volviendo un poco al tema de los precios, siempre es bueno no fijar un precio del todo. Es decir, al subir el objeto que vas a vender, lógicamente, tienes que añadir un precio. Pero también tienes que saber que ese precio va a ser regateado por muchos usuarios.

Así, ten en cuenta ésto cuando pienses en el precio que vas a colocar. Intenta que sean cantidades que admitan algún pequeño descuento, pero que del mismo modo, no sea tirado del todo de precio. Tampoco significa que tengas que poner un precio muy alto.

No es cuestión de rebajar mucho, sino una pequeña cantidad, para que se vea que realmente es un buen negocio. Con unos tres euros o cuatro será más que suficiente. Así que, como bien te decimos, ten en cuenta ésto a la hora de colocar el precio de tu producto.

Hacer envíos

Cuando subimos algo a Wallapop para vender, lo primero que nos fijamos es tener compradores de cerca de donde vivimos. Sí es verdad que puede llegar a ser más cómodo. Pero no cierres puertas. Puedes llegar a más gente si haces envíos a otros lugares.

Ten en cuenta que si los que subes son productos pequeños y de poco peso, no te costará mucho el poder enviarlos. Para ello, puedes elegir un día y enviarlos todos juntos, sobre todo su eliges una agencia de envíos. También puedes enviarlos por correo ordinario.

Claro está que dependerá del tipo de producto. Seguro que en un par de días lo tendrá tu comprador en casa y con un precio bajo de envíos. Para saber lo que te puede costar, en la página de Correos disponen de unas tarifas, para hacerte una idea de ello.

Valoraciones de clientes

Aunque a veces, algunos clientes puedan ser un poco pesados, siempre hay que comportarse de manera cordial. Recuerda que algunos de ellos nos fríen a preguntas pero porque se trata de un futuro comprador. Así es que, siempre contestaremos de forma correcta.

Lo mejor de un negocio como éste, es ser correcto pero siempre directo. Contesta a las preguntas de manera directa y siempre con la verdad por delante. De este modo, el comprador sabrá bien a qué se enfrenta. No necesitamos mentir o engañar en un mundo como éste.

Recuerda que si quieres captar más clientes, también tienes la opción de valorar. Tanto el cliente como el comprador pueden dejar sus valoraciones. Así que, es una manera perfecta para ganarte la confianza de muchas personas. Ésto te llevará a que confíen más en ti.

Zona para quedar

Cuando se trata de ventas a personas de la zona donde vives, es más sencillo. Más que nada porque puedes entregarlos en mano. Algo que siempre nos sale económico y sin tener que añadir más gastos al precio final de cada producto.

Podrás quedar cara a cara con tu comprador. No es necesario que le indiques donde vives. Tan solo podéis quedar en una zona cercana, que os convenga a los dos. Sí es verdad que se han dado casos de que una persona ha tenido que ir hasta la otra punta de la ciudad para darle plantón.

Nos podemos encontrar de todo en esta vida, pero por regla general, la gente cumplirá. Es por ello que siempre está bien elegir un terreno neutro, pero cercano a tu hogar. Así nadie tiene que saber realmente donde vives. ¿No te parece algo justo?.

Actualizar los productos

Sabemos que Wallapop está en continuo movimiento. Cada día se van subiendo nuevos y numerosos productos. Esto hará que los tuyos quizás queden en un segundo plano. Así que no podemos permitirnos ésto. Necesitamos que estén siempre bien visibles.

¿Qué podemos hacer?. Pues es muy sencillo, tan solo actualizarlos. Tendremos la opción de “Editar” y ahí podremos añadir una nueva descripción más atrayente o todo lo que se nos ocurra. Puedes incluir nuevas palabras clave, pero sin pasarse.

Así, tus artículos volverán a estar en primeras filas y serán vistos por más gente de la que piensas. Como ves, es algo muy sencillo y que te puede dejar algún que otro pellizco de dinero. Todo aquello que ya no uses y que esté ocupando un sitio en tu hogar, súbelo a Wallapop.